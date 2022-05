Τραγικός είναι απολογισμός της ένοπλης επίθεσης ενός 18χρονου στο Robb Elementary School του Τέξας στις ΗΠΑ, με τις νεότερες πληροφορίες να αναφέρουν πως κι ο δράστης είναι πλέον νεκρός.

Όπως αναφέρει ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ, ο δράστης εισέβαλε στο σχολείο με μια καραμπίνα και ένα περίστροφο. «Εγκατέλειψε το όχημά του και μετά μπήκε στο Δημοτικό Σχολείο Ρομπ στο Ουβάλντε με ένα πιστόλι και μπορεί να είχε και τουφέκι», τόνισε σε συνέντευξη Τύπου.

«Πυροβόλησε και σκότωσε, φρικιαστικά και ακατανόητα, 14 μαθητές και σκότωσε έναν δάσκαλο. Δύο αστυνομικοί χτυπήθηκαν όταν αντάλλαξαν πυρά με τον δράστη αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους».

Πρόκειται για τον Salvador Ramos, μαθητή λυκείου της περιοχής, που μάλιστα φέρεται να δολοφόνησε και την γιαγιά του πριν εισβάλλει στο δημοτικό.

A gunman walked into an elementary school in Uvalde, Texas, on Tuesday afternoon and killed 14 children and a teacher, Gov. Greg Abbott said on Tuesday. The last day of school was to be this Thursday. https://t.co/hiGgECcKLa pic.twitter.com/L5bMvEhyUg