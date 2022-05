Οι πραγματικά σκληρές εικόνες συγκλονίζουν, καθώς το βρέφος - που φαίνεται νεογέννητο και γεμάτο αίματα - ήταν κλεισμένο σε μια πλαστική σακούλα και πεταμένο στα σκουπίδια.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη γειτονιά Nazi Abad στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τη NY Post.

Newborn baby rescued from dumpster by garbage man in shocking video https://t.co/4PZ4wBmlMk pic.twitter.com/0lzx8m0FKe

Πιο συγκεκριμένα, ένας εργαζόμενος στην καθαριότητα, το όνομα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό, άκουσε ήχους από ανάσες να βγαίνουναπό μια πλαστική σακούλα μέσα στον κάδο.

Στο συγκλονιστικό βίντεο, ο ήρωας εργαζόμενος φαίνεται να σηκώνει τη σακούλα, να την τοποθετεί στο πεζοδρόμιο και να την ανοίγει. Όλα αυτά μπροστά σε κόσμο που έχει συγκεντρωθεί στο σημείο.

Μέσα στη σακούλα αποκαλύπτεται ένα νεογέννητο, γεμάτο με αίματα. Ο άντρας ανοίγει γρήγορα τη σακούλα για να βεβαιωθεί ότι το παιδί μπορεί να αναπνεύσει.

Η κατάσταση της υγείας του μικρού είναι σταθερή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Iran Front Page News.

not war related: A newborn baby was found dumpt in a dumpster in Iran pic.twitter.com/Gec8SI5UWS