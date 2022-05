Ο Andrew Fletcher, ιδρυτικό μέλος των Depeche Mode, πέθανε σε ηλικία 60 ετών.

Το πρωτοπόρο βρετανικό ηλεκτρονικό συγκρότημα επιβεβαιώνει το θάνατο του Andrew Fletcher στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας «Ο Fletch είχε μια αληθινή χρυσή καρδιά».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το συγκρότημα Depeche Mode στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται: «Είμαστε συγκλονισμένοι και γεμάτοι θλίψη με τον πρόωρο θάνατο του αγαπημένου μας φίλου, μέλους της οικογένειας και μέλους του συγκροτήματος Andy 'Fletch' Fletcher».

Το συγκρότημα συνέχισε λέγοντας: «Ο Fletch είχε μια πραγματική χρυσή καρδιά και ήταν πάντα εκεί όταν χρειαζόσουν υποστήριξη, μια ζωντανή συζήτηση, ένα καλό γέλιο ή μια κρύα μπύρα. Η καρδιά μας είναι με την οικογένειά του και σας ζητάμε να τους έχετε στις σκέψεις σας και να σέβεστε την ιδιωτική τους ζωή αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Γνωστός κυρίως κατά τη διάρκεια της καριέρας του με το παρατσούκλι «Fletch», ο Fletcher γεννήθηκε το 1961 στο Νότιγχαμ και μετακόμισε στο Μπάσιλντον, όπου στα τέλη της δεκαετίας του 1970 δημιούργησε το συγκρότημα Composition Of Sound μαζί με τους Martin Gore και Vince Clarke.

Με την προσθήκη του τραγουδιστή Dave Gahan άλλαξαν το όνομά τους σε Depeche Mode, και το κουαρτέτο συνέχισε να απολαμβάνει επιτυχίες στα charts όπως τα New Life και Just Can't Get Enough.

Με την αποχώρηση του Clarke, ο οποίος συνέχισε για να να σχηματίσει τους Yazoo και στη συνέχεια τους Erasure, ο Gore ανέλαβε επικεφαλής συνθέτης και το συγκρότημα γνώρισε τεράστια διεθνή επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του '80 και στις αρχές της δεκαετίας του '90 με τραγούδια όπως τα Personal Jesus, Enjoy The Silence και I Feel You.

Το συγκρότημα εισήχθη στο Rock And Roll Hall Of Fame το 2020, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ηλεκτρονική έκδοση του Guardian.

{https://www.youtube.com/watch?v=-_3dc6X-Iwo}