Ο διευθυντής προγράμματος του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb, Gregory L. Robinson συμπεριλήφθηκε φέτος στη λίστα του περιοδικού ΤΙΜΕ με τις 100 πιο επιδραστικές προσωπικότητες

Ο επικεφαλής της μεγαλύτερης διαστημικής αποστολής της NASA αναγνωρίστηκε από το περιοδικό ΤΙΜΕ ως ένας από τους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως. Ο Robinson μοιράζεται τη φετινή αναγνώριση με άλλους τιμώμενους, όπως ο Πρόεδρος Joe Biden και η Oprah Winfrey.

Ο Ρόμπινσον επιβλέπει τη μεγαλύτερη διαστημική επιχείρηση, το κορυφαίο διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb που θα εξερευνήσει κάθε φάση της 13,5 δισεκατομμυρίων ετών κοσμικής ιστορίας, από το ηλιακό μας σύστημα μέχρι τους πιο μακρινούς παρατηρήσιμους γαλαξίες, προκειμένου να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τη θέση μας στο σύμπαν. Ο Robinson, ο οποίος ηγείται αυτού του προγράμματος της NASA στην Ουάσιγκτον, εντάχθηκε στην ομάδα το 2018.

Το TIME αναφέρει ότι η λίστα των 100 αναγνωρίζει τον αντίκτυπο, την καινοτομία και τα επιτεύγματα των ατόμων με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο. Μάλιστα δημοσίευσε ένα αφιέρωμα του Νομπελίστα Φυσικής και ανώτερου επιστήμονα του έργου Webb στο Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Goddard της NASA στο Greenbelt του Μέριλαντ, John Mather για τα επιτεύγματα του Robinson.

«Είμαι ενθουσιασμένος και είναι τιμή μου που το περιοδικό ΤΙΜΕ με συμπεριέλαβε στη λίστα με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο. Σίγουρα θέλω να αναγνωρίσω την προσφορά μιας απίστευτης ομάδας μηχανικών, επιστημόνων, τεχνικών της NASA, της ακαδημαϊκής μας κοινότητας και των συνεργατών μας σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι έχουν επιδείξει εκπληκτική ανθεκτικότητα στην αποστολή Webb. Ζήσαμε μια συναρπαστική στιγμή την ημέρα των Χριστουγέννων του 2021 όταν το Webb χάρισε ένα δώρο στον κόσμο. Ανοίξαμε νέους δρόμους και ξεπεράσαμε πολλές προκλήσεις για να προσφέρουμε συναρπαστικές όψεις του πρώιμου σύμπαντός μας αυτό το καλοκαίρι και για πολλά χρόνια ακόμη», σχολιάζει ο Robinson.

Ο Ρόμπινσον είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών από το Virginia Union University και ηλεκτρολόγου μηχανικού από το Howard University. Κατέχει μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Averett University, παρακολούθησε το Senior Executive Fellows Program του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ στο Kennedy School of Government και το πρόγραμμα Leadership for a Democratic Society (LDS) στο Federal Executive Institute(FEI). Ο Robinson μετράει πάνω από 30 χρόνια μηχανικής, διαχείρισης προγραμμάτων και έργων, καθώς και ανώτερης εκτελεστικής ηγεσίας στη NASA. Διδάσκει σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Columbia University’s School of Professional Studies, ενώ στο παρελθόν δίδαξε στο Τμήμα Μηχανικής Διοίκησης και Μηχανικής Συστημάτων του Πανεπιστημίου George Washington.

Το 1989 ο Robinson ξεκίνησε την καριέρα του στη NASA, όπου εργάστηκε σε πολλές αποστολές υψηλού προφίλ. Κατείχε πολλούς ηγετικούς ρόλους, δουλεύοντας σε πολλές διαστημικές πτήσεις και αποστολές διαστημικών λεωφορείων. Υπηρέτησε ως αναπληρωτής διευθυντής στο Ερευνητικό Κέντρο John H. Glenn της NASA στο Κλίβελαντ, ως αναπληρωτής επικεφαλής μηχανικός της NASA και ως αναπληρωτής βοηθός διαχειριστή της Εθνικής Υπηρεσίας Περιβαλλοντικών Δορυφόρων, Δεδομένων και Πληροφοριών στην Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας. Πριν αναλάβει την ηγεσία του Webb, ο Robinson διετέλεσε αναπληρωτής διαχειριστής προγραμμάτων στη Διεύθυνση Επιστημονικής Αποστολής της NASA στα κεντρικά γραφεία της.

«Είχα μια πλούσια καριέρα με σπουδαίους συναδέλφους και είμαι τόσο περήφανος που είμαι μέρος αυτού του πρώτου κεφαλαίου στην επιστημονική ιστορία του Webb, με μια ομάδα που έχει επιδείξει υποδειγματική αφοσίωση μετά από χρόνια δουλειάς στο πρόγραμμα. Το Webb θα ξεκινήσει ένα συναρπαστικό επιστημονικό ταξίδι. Το να βλέπουμε ότι πλησιάζουμε επιτέλους τόσο κοντά στο να ξεδιπλώσουμε το σύμπαν επιτέλους είναι συγκλονιστικό», καταλήγει ο Robinson.