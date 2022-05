Ένα τεθωρακισμένο μεταγωγικό χτυπήθηκε, όπως μεταδίδει το Reuters, από θραύσματα ρωσικής οβίδας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Γάλλος δημοσιογράφος.

To πρακτορεία μεταφέρει την πληροφορία, επικαλούμενο σχετικές δηλώσεις του τοπικού κυβερνήτη, Serhiy Gaidai.

Πρόκειται για τον Frédéric Leclerc, που εργαζόταν για το BFMTV.

Ο Γκαϊντάι έγραψε στην εφαρμογή Telegram ότι τα θραύσματα διαπέρασαν τη θωράκιση του οχήματος, σκοτώνοντας τον διαπιστευμένο Γάλλο δημοσιογράφο, ενώ παρέθεσε και φωτογραφία από τη διαπίστευσή του.

French journalist Frédéric Leclerc, who worked for BFMTV, was killed in #Luhansk Oblast.



Russians fired at a vehicle that was going to evacuate civilians. Shell fragments pierced into the car and wounded Leclerc in the neck.



He was going to do a story about evacuation. pic.twitter.com/vuhWRYQ6eK