Σύμφωνα με το AFP, το νέο ρωσικό «μπλόκο» - αυτή τη φορά στην Ολλανδία - έρχεται στα πλαίσια των αντικυρώσεων που επιβάλλει το Κρεμλίνο.

Πιο συγκεκριμένα, το Άμστερνταμ - παρά τις σχετικές απειλές - είχε αρνηθεί να πληρώσει τη Ρωσία σε ρούβλια για το φυσικό της αέριο.

Στο πλαίσιο αυτό, η ρωσική Gazprom θα διακόψει την Τρίτη τις προμήθειες φυσικού αερίου στην εταιρεία GasTerra των Κάτω Χωρών.

«Σε απάντηση στην απόφαση της GasTerra (να μην πληρώσει σε ρούβλια), η Gazprom δήλωσε ότι θα διακόψει την προμήθεια από τις 31 Μαΐου 2022», ανέφερε η GasTerra σε ανακοίνωσή της.

#BREAKING Dutch energy firm says Russia's Gazprom to cut gas supplies after it refused to pay in rubles pic.twitter.com/fUO08qSxXj