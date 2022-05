Όταν το ζευγάρι θυμάται τις στιγμές που ακολούθησαν την αποβολή, τα συναισθήματα τους πλημμυρίζουν. Κάθονται στο τραπέζι της κουζίνας τους, πιάνουν το κεφάλι τους και θυμούνται την κορύφωση ενός δράματος και το σχεδόν… αδιανόητο πράγμα που έκαναν.

«Έφυγα από το νοσοκομείο και στο ταξί για το σπίτι κουβαλούσα το νεκρό μωρό μας σε ένα τάπερ. Όταν μπήκα σπίτι, έκανα λίγο χώρο στο ψυγείο και έβαλα το κουτί εκεί» συγκλονίζει ο Λόρενς.

Όπως αναφέρει το BBC, το ζευγάρι πήγε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Lewisham αφότου η Λόρα απέβαλε ενώ βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Από το νοσοκομείο τους είπαν ότι δεν υπήρχε κάποιο μέρος ασφαλές για να κρατήσουν το νεκρό έμβρυο και έτσι η Λόρα και ο Λόρενς αισθάνθηκαν ότι η μοναδική τους επιλογή ήταν να το πάρουν μαζί τους στο σπίτι.

"There was no-one at the hospital willing to take charge of our baby"



A couple who lost their baby say staff at University Hospital Lewisham had no idea what to do for themhttps://t.co/dGNEgqY0bm