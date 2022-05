Τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και μία γυναίκα έπεσε νεκρή όταν άγνωστος άνοιξε πυρ την ώρα που ολοκληρωνόταν τελετή αποφοίτησης μαθητών γυμνασίου στο Πανεπιστήμιο Xavier.

Ένας μάρτυρας ανέφερε σε τοπικά κανάλια ότι η γυναίκα που τραυματίστηκε θανάσιμα ήταν γιαγιά ενός μαθητή που συμμετείχε στην τελετή αποφοίτησης.

Τα άλλα δύο θύματα - και οι δύο άρρενες - φέρουν τραύματα που δεν είναι απειλητικά για τη ζωή τους, ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Ο ένας πυροβολήθηκε στον ώμο και ο άλλος στο πόδι.

