Η υγεία του Βλαντιμίρ Πούτιν αποτελεί αντικείμενο έντονης συζήτησης στο εσωτερικό της κυβέρνησης Μπάιντεν, μετά την τέταρτη ολοκληρωμένη αξιολόγηση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, που υποβλήθηκε στα τέλη Μαΐου.

Η απόρρητη αμερικανική έκθεση αναφέρει ότι ο Πούτιν φαίνεται να έχει επανέλθει, αφού υποβλήθηκε σε θεραπεία τον Απρίλιο για καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο, λένε τρία στελέχη των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου των εκθέσεων.

Επίσης, οι ίδιες πηγές αναφέρουν επίσης ότι υπήρξε απόπειρα δολοφονίας κατά του Πούτιν τον Μάρτιο.

Οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν τρεις διαφορετικές υπηρεσίες πληροφοριών, ανησυχούν ότι ο Πούτιν γίνεται όλο και πιο παρανοϊκός όσον αφορά την εξουσία που κατέχει, μια κατάσταση που καθιστά την πορεία του στην Ουκρανία περίπλοκη και απρόβλεπτη. Αλλά είναι μια πορεία, λένε, που καθιστά επίσης λιγότερο πιθανές τις προοπτικές πυρηνικού πολέμου.

Και οι τρεις αξιωματούχοι -ένας από το γραφείο του Διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ένας απόστρατος ανώτερος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας και ένας από την Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας- προειδοποιούν ότι η απομόνωση του Ρώσου ηγέτη καθιστά πιο δύσκολο για τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες να εκτιμήσουν με ακρίβεια την κατάσταση και την υγεία του Πούτιν.

«Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχει ένα παγόβουνο εκεί έξω, αν και καλυμμένο από ομίχλη», λέει ο επικεφαλής της DNI, ο οποίος επικοινώνησε με το Newsweek μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ζήτησε ανωνυμία για να συζητήσει ευαίσθητα θέματα.

