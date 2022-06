Όπως ανακοίνωσε δικηγορικό γραφείο «Ευάγγελος Καλαφάτης και Συνεργάτες» για λογαριασμό της οικογένειάς του, η πολιτική κηδεία και εν συνεχεία αποτέφρωση του μεγάλου Έλληνα Βαγγέλη Παπαθανασίου έγινε σε στενό κύκλο και με λιτή και απέριττη τελετή, στο κοιμητήριο Père Lachaise της γαλλικής πρωτεύουσας.

Κατά τη διάρκεια της κηδείας ακούστηκαν έργα του εκλιπόντος συνθέτη, μεταξύ των οποίων το "Light and Shadow" από την ταινία 1492: Conquest of Paradise, το "Eternal Alexander" από το Alexander, τα "One Alone" και "Love Theme" από το Blade Runner και το πρελούδιο από το άλμπουμ "Voices".

Στην τελετή παρευρέθηκαν η επί 30 χρόνια σύντροφος του συνθέτη Lora Metaxa και μέλη της οικογένειάς του. Παρόντες ήταν επίσης ο σκηνοθέτης Ρομάν Πολάνσκι, ο ηθοποιός Ζορζ Κοραφάς, ο μουσικός Λουδοβίκος τον Ανωγείων, ο θεωρητικός φυσικός και αξιωματούχος της NASA Σκοτ Μπόλτον, η πρέσβειρα της Ελλάδας στο Παρίσι Αγλαΐα Μπαλτά και η χήρα του τελευταίου σάχη της Περσίας, Φαράχ Παχλαβί.

Οι επικήδειοι ξεκίνησαν με ένα συγκινητικό μουσικό κομμάτι που έγραψε και ερμήνευσε ειδικά για την περίσταση ο Λουδοβίκος των Ανωγείων. Αναφέρθηκαν στην προσωπικότητα και στο έργο του συνθέτη κατά σειρά ο νευροχειρουργός Χρήστος Τέγος, η Συντηρήτρια έργων τέχνης Αγγελική Μαχάον, ο γιατρός και ερευνητής Δημήτρης Σκόκος και τέλος ο δικηγόρος, εκπρόσωπος επί δεκαετίες και στενός φίλος του, Ευάγγελος Καλαφάτης, που ήταν ο μόνος που μίλησε στα ελληνικά.

Στους παρευρισκόμενους προσφέρθηκε ένα CD με ανέκδοτη μουσική του συνθέτη.