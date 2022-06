Σε σημείωμά του προς τους νομοθέτες του Συντηρητικού Κόμματος, ο Γκράχαμ Μπρέιντι ανακοίνωσε πως έχει ξεπεραστεί το όριο του 15% της κοινοβουλευτικής ομάδας που ζητά ψήφο εμπιστοσύνης στον ηγέτη του Συντηρητικού Κόμματος.

Ο Μπρέιντι δήλωσε ότι η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μεταξύ 6 μ.μ. και 8 μ.μ. (1700-1900 GMT) τη Δευτέρα.

«Οι ψήφοι θα καταμετρηθούν αμέσως μετά. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση σε χρόνο που θα ανακοινωθεί», δήλωσε ο Μπρέιντι.

Ο Τζόνσον - που διορίστηκε πρωθυπουργός το 2019 - δέχεται αυξανόμενες πιέσεις και κριτική, λόγω του σκανδάλου «Partygate».

Η δημοσίευση, πριν περίπου δύο εβδομάδες, του πορίσματος της ανώτατης δημόσιας λειτουργού, Σου Γκρέι - στο οποίο περιγράφονται οι διαστάσεις των παραβιάσεων των κανόνων του lockdown στην καρδιά τη βρετανικής εξουσίας επανέφερε στο προσκήνιο το σκάνδαλο, αλλά και το αίτημα συντηρητικών βουλευτών για παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον.

Δεκάδες συντηρητικοί νομοθέτες έχουν εκφράσει, άλλωστε, την ανησυχία τους για το κατά πόσον ο Τζόνσον μπορεί να παραμένει πλέον «στο τιμόνι» της Βρετανίας, η οποία αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ύφεσης, τις ανατιμήσεις σε καύσιμα και τρόφιμα, αλλά και δυναμικές απεργίες στο Λονδίνο.

Σημειώνεται πως ο Τζέσι Νόρμαν, ο οποίος υπηρέτησε ως υφυπουργός Οικονομικών μεταξύ 2019 και 2021, ήταν ο τελευταίος συντηρητικός νομοθέτης που ζήτησε δημοσίως ψήφο εμπιστοσύνης, προσχωρώντας στην ολοένα και αυξανόμενη ομάδα βουλευτών που έχουν εκφράσει ανησυχία για την εκλογική απήχηση του Τζόνσον.

Ο Νόρμαν δήλωσε ότι δεν μπορεί πλέον να σταθεί στο πλευρό του Τζόνσον:

«Τα πρόσφατα γεγονότα ήρθαν να αποσαφηνίσουν τη θέση στην οποία βρίσκεται η χώρα υπό την ηγεσία σας, πέρα από κάθε αμφιβολία - και φοβάμαι ότι δεν μπορώ να δω καμία περίπτωση στην οποία θα μπορούσα να συνεχίσω να υπηρετώ μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία σας», ανέφερε ο Νόρμαν σε επιστολή που δημοσίευσε στο Twitter.

I have supported Boris Johnson for 15 years, for the London Mayoralty and for PM. Very sadly, I have written to him to say I can no longer do so, for the reasons set out below. pic.twitter.com/0Mjs4hjeSF