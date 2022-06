Δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί μετά από πυροβολισμούς μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ στην Σβάλνστατ, μια μικρή πόλη κοντά βορειοανατολικά της Φρανκφούρτης, ανέφερε η αστυνομία με ανάρτηση στο Τwitter.

Η αστυνομία πρόσθεσε πως δεν υπάρχει ένδειξη ότι υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες.

Aktueller #Polizeieinsatz in einem Einkaufsmarkt in der Wierastraße in #Schwalmstadt-Treysa!



Hinweise auf Gefahren für die Bevölkerung oder Unbeteiligte liegen derzeit nicht vor.



Der Bereich um den Discounter ist momentan weiträumig abgesperrt.



Weitere Infos folgen.