Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε σήμερα μια σύντομη συνάντηση με τον βραβευμένο ηθοποιό Μάθιου Μακόναχι, ο οποίος κατάγεται από το Ουβάλντε του Τέξας, και συζήτησαν μέτρα για την οπλοκατοχή, ανέφερε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ.

«Βρίσκεται σήμερα εδώ για να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα του και να καλέσει τα ηγετικά στελέχη (του Κογκρέσου) να αναλάβουν δικομματική δράση ώστε να σταματήσουν οι παράλογες δολοφονίες και να περάσουν μέτρα ευθύνης για τα όπλα που όπως γνωρίζουμε σώζουν ζωές», είπε η Ζαν-Πιερ αναφερόμενη στην επίσκεψη του Μακόναχι.

Gun owner Matthew McConaughey “fed up with the Second Amendment being abused and hijacked by deranged individuals” gives an emotional response to the #Uvalde massacre https://t.co/mCxdTeZ2Y7 pic.twitter.com/3V9oeoFtV7

Ο 52χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε στην ενημέρωση των δημοσιογράφων, κρατώντας φωτογραφίες ορισμένων από τα παιδιά που σκοτώθηκαν στο Ουβάλντε. Μίλησε για τις οικογένειές τους, τι φορούσαν την ημέρα που δολοφονήθηκαν και τι ήθελαν να γίνουν όταν θα μεγάλωναν. Αρκετές φορές έμοιαζε σαν να έχει έναν κόμπο στον λαιμό ενώ χτύπησε τη γροθιά του στο τραπέζι τη στιγμή που διάβαζε τα βιογραφικά στοιχεία των θυμάτων.

«Ενώ τιμούμε τα θύματα, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτή τη φορά φαίνεται ότι κάτι έχει αλλάξει. Υπάρχει η αίσθηση ότι ίσως να υπάρχει κάποιο εφικτό μονοπάτι μπροστά μας», είπε.

‘Many children were left not only dead, but hollow’ — Matthew McConaughey discussed meeting a cosmetologist who was tasked with restoring the bodies of Uvalde shooting victims due to the ‘large exit wounds of an AR-15’ pic.twitter.com/51T024c3L3