Ένα όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων στο δυτικό Βερολίνο, τραυματίζοντας τουλάχιστον 30 άτομα την Τετάρτη, δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της γερμανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με το Reuters.

Δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες από την ίδια Αρχή. Η αστυνομία αρνήθηκε να σχολιάσει αμέσως.

Η Bild κάνει λόγο και για έναν νεκρό.

«Δεν είναι ακόμη γνωστό αν πρόκειται για ατύχημα ή για σκόπιμη ενέργεια», ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι ο οδηγός του οχήματος κρατείται στο σημείο του συμβάντος.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο σημείο της θανατηφόρας επίθεσης στις 19 Δεκεμβρίου 2016, όταν ο Άνις Άμρι, ένας Τυνήσιος αιτών άσυλο με ισλαμιστικές διασυνδέσεις, κατέλαβε ένα φορτηγό, σκότωσε τον οδηγό και στη συνέχεια το έριξε σε μια κατάμεστη χριστουγεννιάτικη αγορά του δυτικού Βερολίνου, σκοτώνοντας άλλους 11 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους.

