Επιμένοντας στη ρητορική έντασης με την Ελλάδα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε στη Σμύρνη - μαζί με τον ακροδεξιό κυβερνητικό εταίρο του, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, και πλειάδα υπουργών - προκειμένου να παρακολουθήσει την άσκηση «Εfes 2022».

«Εφαρμόζουμε σταδιακά την αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε τα σύνορά μας με μια γραμμή ασφαλείας βάθους 30 χιλιομέτρων», σημείωσε ο Ερντογάν, όπως μεταδίδει το TRT World.

Türkiye’s President Erdogan:



- Only military operation against Daesh in Syria conducted by Türkiye

- Our operations in Syria show our determination to protect our borders

- Will never allow establishment of a terror corridor in our border pic.twitter.com/fuAJyjt2lU