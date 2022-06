Το συγκεκριμένο βίντεο, διάρκειας 30 δευτερολέπτων, που είναι από γαμήλιο γλέντι στο Ουζπεκιστάν έχει γίνει viral. Τα πλάνα δείχνουν τον νεόνυμφο να ξεσπάει για την ήττα του με άγριο τρόπο επάνω στη νέα του σύζυγο, μπροστά στους καλεσμένους, που έχουν μείνει «αγάλματα».

Χωρίς αντίδραση έμεινε η σύζυγος ενώ ο ούτε ο κουμπάρος και η κουμπάρα, που στέκονταν δίπλα τους κατά τη διάρκεια του «διαγωνισμού», δεν έκαναν το παραμικρό.

«Κανείς δεν τον σταμάτησε, κανείς δεν προσπάθησε να την υπερασπιστεί», έγραψε την Κυριακή ένας χρήστης στο Twitter, ενώ κάλεσε τους υπέρμαχους κατά της βίας που έχει στόχο τις γυναίκες και τα κορίτσια να ερευνήσουν το περιστατικό με την ελπίδα να θεωρηθεί υπεύθυνος ο γαμπρός.

Η σοκαριστική στιγμή έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ενός διαγωνισμού μεταξύ της νύφης και του γαμπρού στο έθνος της κεντρικής Ασίας.

In Uzbekistan, groom hit the bride right at the wedding in front if guests, relatives, families from both sides. Noone stopped him, noone to defend her.

Footage shows the couple participated in game, after which he hit her.

We need an @WomanTreaty urgently pic.twitter.com/rgjtc4qM2W