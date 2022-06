Το πεντάστερο ξενοδοχείο Meikles - ένας θεσμός για την πρωτεύουσα - υποφέρει όπως και η υπόλοιπη χώρα από έλλειψη νερού και ηλεκτρικού - καθώς τα τρόφιμα, η βενζίνη και τα είδη πρώτης ανάγκης λείπουν σε αυτή τη χώρα όπου ο πληθωρισμός καλπάζει.

Στην ανακοίνωσή του προς τους πελάτες, ο διευθυντής του ξενοδοχείου Τινάσε Μουντζόμα ανέφερε ότι εδώ και πολλές ημέρες το Meikles λειτουργεί χάρη σε μια γεννήτρια.

Δεν υπάρχει κλιματισμός στα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους και «αν χρειάζεστε ζεστό νερό για να πλυθείτε, παρακαλώ επικοινωνήστε με την υπηρεσία συντήρησης και θα σας φέρουμε έναν κουβά» διευκρίνισε, πολύ σοβαρά, ο διευθυντής.

Η βλάβη, λόγω της οποίας διακόπηκε η ηλεκτροδότηση, αποκαταστάθηκε σήμερα. Στο μεταξύ όμως η ανακοίνωση του διευθυντή είχε κυκλοφορήσει ευρέως στο διαδίκτυο, μαζί με φωτογραφίες πελατών που προσπαθούσαν να ξεβγαλθούν με το νερό του κουβά.

Άλλοι πάντως σχολίασαν ότι «ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, σε χώρα όπου οι διακοπές στο νερό και το ηλεκτρικό είναι ενδημικό φαινόμενο, θα έπρεπε να έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα».

Το Meikles είναι ένα από τα γνωστότερα ξενοδοχεία της Ζιμπάμπουε και υποδέχεται συχνά επιχειρηματίες, εργαζόμενους διεθνών οργανισμών και τουρίστες.

