Ο λόγος για τον κορυφαίο επιδημιολόγο των ΗΠΑ, τον Άντονι Φάουτσι, ο οποίος διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (15/6) το Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων.

Σύμφωνα με το CNN, ο 81χρονος Φάουτσι, που έχει εμβολιαστεί πλήρως κατά του κορονοϊού και μάλιστα έχει κάνει και δύο αναμνηστικές δόσεις, παρουσιάζει «ήπια συμπτώματα», ανέφερε η υπηρεσία.

Ο δρ. Φάουτσι, σύμβουλος της κυβέρνησης του προέδρου Τζο Μπάιντεν για την Covid-19, έκανε ένα τεστ ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού (rapid antigen test) και βρέθηκε θετικός στον ιό.

