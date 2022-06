Mέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος στην τελετή έναρξης της Παγκόσμιας Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τη Μετανάστευση, ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε για ακόμη μία φορά τις ελληνικές αρχές - αυτή τη φορά για ληστείες, ξυλοδαρμούς, διώξεις ακόμη και δολοφονίες προσφύγων.

«Γινόμαστε μάρτυρες των δεινών των προσφύγων κάθε μέρα, καθώς διώκονται, ληστεύονται, ξυλοκοπούνται, ακόμη και δολοφονούνται από τις ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

«Το πραγματικό βάρος του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος δεν πέφτει στα ανεπτυγμένα κράτη που έχουν ισχυρή φωνή, αλλά σε χώρες όπως η δική μας που γειτνιάζουν με τις περιοχές της κρίσης», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Αυτοί που χρησιμοποιούν τις μερικές εκατοντάδες πρόσφυγες που έχουν δεχθεί ως διαφημιστικό υλικό δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη απέναντι στις ανθρωπιστικές κρίσεις που βαθαίνουν», συμπλήρωσε.

LIVE: Türkiye's President Erdogan sends a videomessage to Global Parliamentary Conference organized by the Grand National Assembly of Türkiye and Interparliamentary Union https://t.co/DMlXDw3m8v