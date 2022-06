«Ας σκεφτούμε αυτούς τους συνανθρώπους μας που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας του πολέμου και άλλων δραματικών καταστάσεων».

Το μήνυμα αυτό απέστειλε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Προσφύγων.

«Ας ανοίξουμε τις καρδιές μας, υπογράμμισε, σε εκείνους που μας δίνουν την ευλογία που έρχεται από τον Κύριό μας αναγνωρίζοντας ότι με την υποδοχή τους υποδεχόμαστε τον ίδιο τον Χριστό. "Ήμουν ξένος που δεν είχα τόπο να μείνω και με δεχτήκατε στο σπίτι σας"», σημείωσε ο Μακαριότατος.

On #WorldRefugeeDay , we pause to think of those forced to flee their homes by war and hardship. Let us at least open our hearts to those who give us the blessing that comes from the Lord recognizing that in receiving them, we received Him: “I was a stranger, and you took me in.” pic.twitter.com/wxxZpZuCom