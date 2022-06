Απαγορευμένος... καρπός μοιάζει το σεξ της μιας βραδιάς στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2022. Οι οπαδοί των ομάδων που θα ταξιδέψουν στο Κατάρ, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης έως και επτά έτη!

Οποιαδήποτε εξωσυζυγική σεξουαλική περιπέτεια κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ μπορεί να οδηγήσει σε ποινή φυλάκισης επτά ετών.

Αυτό το χειμώνα, οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου θα πρέπει να μάθουν και να σεβαστούν τις πολιτισμικές διαφορές, καθώς ένα Παγκόσμιο Κύπελλο διεξάγεται για πρώτη φορά στη Μέση Ανατολή. Και στο Κατάρ ισχύει ο αυστηρός νόμος της Σαρία.

«Το σεξ είναι πολύ εκτός... μενού, εκτός αν έρχεστε μαζί με τις συζύγους σας», αναφέρει η Daily Star επικαλούμενη πηγές από τη βρετανική αστυνομία. «Σίγουρα δεν θα υπάρξουν σχέσεις της μιας βραδιάς σε αυτό το τουρνουά. Δεν θα υπάρξει καθόλου πάρτι στην πραγματικότητα».

«Όλοι πρέπει να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο, εκτός αν θέλουν να ρισκάρουν να μείνουν στη φυλακή... Ουσιαστικά υπάρχει απαγόρευση του σεξ στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά στα χρονικά. Οι φίλαθλοι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι», σημειώνεται στο ρεπορτάζ.

Unmarried players and fans will be jailed for 7-years for having sex during 2022 World Cup – Qatari govt https://t.co/oebVCldFcf