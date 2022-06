Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο Τζο Μπάιντεν θα απευθυνθεί με διάγγελμα στους Αμερικανούς πολίτες έπειτα από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να καταργήσει το δικαίωμα στην άμβλωση.

«Ο Πρόεδρος Μπάιντεν θα κάνει δηλώσεις στις 12:30 μ.μ. ET σχετικά με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την ανατροπή του Οργανισμού Υγείας Γυναικών Ντομπς εναντίον Τζάκσον για την ανατροπή της Ροε εναντίον Γουέιντ» αναφέρει το σχετικό μήνυμα στο Twitter.

President Biden will deliver remarks at 12:30 PM ET on the Supreme Court decision on Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization to overturn Roe v. Wade.