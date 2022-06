Διχασμένες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να ανατρέψει σήμερα την απόφαση - ορόσημο του 1973, που αναγνώρισε το συνταγματικό δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση - Οργισμένο διάγγελμα Μπάιντεν

O Τζο Μπάιντεν απευθύνθηκε την Παρασκευή στους Αμερικανούς πολίτες έπειτα από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να καταργήσει το δικαίωμα στην άμβλωση.

«Είναι μια στενάχωρη ημέρα για το έθνος μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η υγεία των γυναικών είναι σε κίνδυνο. Πιστεύω ότι η απόφαση του 1973 είναι η σωστή και όχι η σημερινή. Ήταν Συνταγματικό δικαίωμα που υποστήριζαν τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και οι Ρεπουμπλικανοί πρόεδροι αυτής της χώρας.

Η σημερινή απόφαση - από τρεις δικαστές που διορίστηκαν από έναν πρώην πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ - χαλάει την ισορροπία της νομοθεσίας μας. Είναι μια εξτρεμιστική, μια ακραία απόφαση που αναγκάζει τις γυναίκες να μεγαλώσουν το παιδί του βιαστή τους.

Αυτή η απόφαση γυρνάει τη χώρα μας 150 χρόνια πίσω και με σοκάρει. Είναι μια στενάχωρη ημέρα για τη χώρα μας. Μόνο το Κογκρέσο μπορεί να επαναφέρει το δικαίωμα των γυναικών ως ομοσπονδιακό νόμο, για αυτό το φθινόπωρο θα πρέπει όλοι να ψηφίσουμε τους εκπροσώπους που μας εκφράζουν, που εκφράζουν τα δικαιώματα των γυναικών μας.

«Αυτή η βάρβαρη απόφαση είναι εξωφρενική και σπαρακτική. Αλλά μην έχετε αυταπάτες: τα δικαιώματα των γυναικών και όλων των Αμερικανών θα είναι στα ψηφοδέλτια αυτόν τον Νοέμβριο», δήλωσε, από την πλευρά της, η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, αναφερόμενη στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ αργότερα φέτος.

Ενθουσιασμός στο στρατόπεδο του Τραμπ

Με ενθουσιασμό αποδέχθηκε η αμερικανική συντηρητική δεξιά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που «πετά στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας» το δικαίωμα στην άμβλωση.

«Επιστρέφοντας το ερώτημα της άμβλωσης στις Πολιτείες και στους ανθρώπους, το Ανώτατο Δικαστήριο διόρθωσε ένα ιστορικό λάθος», ανέφερε ενδεικτικά στο Twitter ο Μάικ Πενς, πρώην αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση Τραμπ.

Having been given this second chance for Life, we must not rest and must not relent until the sanctity of life is restored to the center of American law in every state in the land! #LifeWins #ProLife pic.twitter.com/aFnxulcQmm — Advancing American Freedom (@AmericanFreedom) June 24, 2022

Τώρα που ανατράπηκε η απόφαση, η οποία «θωράκιζε» αυτό το δικαίωμα για σχεδόν 50 χρόνια σε ομοσπονδιακό επίπεδο «ανοίγει μια νέα αρένα» που δίνει «μια δεύτερη ευκαιρία για μια ζωή», πρόσθεσε ο Ρεπουμπλικάνος Πενς, προτρέποντας κάθε πολιτεία της χώρας να απαγορεύσει τις αμβλώσεις.

Ομπάμα: «Επίθεση στις ελευθερίες εκατομμυρίων γυναικών»

«Σήμερα, το Ανώτατο Δικαστήριο όχι μόνο ανέτρεψε σχεδόν 50 χρόνια δικαστικού προηγούμενου, αλλά υποβίβασε την άκρως προσωπική απόφαση που μπορεί να πάρει κάποιος στα καπρίτσια πολιτικών και ιδεολόγων - εξαπολύοντας επίθεση στις θεμελιώδεις ελευθερίες εκατομμυρίων Αμερικανίδων», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα.

Today, the Supreme Court not only reversed nearly 50 years of precedent, it relegated the most intensely personal decision someone can make to the whims of politicians and ideologues—attacking the essential freedoms of millions of Americans. — Barack Obama (@BarackObama) June 24, 2022

To Mιζούρι η πρώτη πολιτεία που απαγορεύει τις αμβλώσεις

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Μιζούρι ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή ότι η συντηρητική αμερικανική πολιτεία έγινε η πρώτη που απαγόρευσε την οικειοθελή διακοπή της εγκυμοσύνης μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

«Αυτή είναι μια μνημειώδης ημέρα για την ιερότητα της ζωής», είπε ο Έρικ Σμιτ σε ένα tweet συνοδευόμενο από μια εικόνα που τον δείχνει να επικυρώνει το νομοσχέδιο που «πραγματικά» τερματίζει τις αμβλώσεις στο Μιζούρι, μια Πολιτεία που είχε μόνο μία κλινική που επέτρεπε μια τέτοια επέμβαση.

Missouri Attorney General Eric Schmitt announces that the state has become “the first in the country to effectively end abortion” https://t.co/FrDdgsBMxt — Bloomberg (@business) June 24, 2022

«Aξέχαστη ημέρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα»

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε πολύ απογοητευμένος από την απόφαση:

«Είμαι πολύ απογοητευμένος, γιατί τα δικαιώματα των γυναικών πρέπει να προστατεύονται. Και θα περίμενα από την Αμερική να προστατεύσει αυτά τα δικαιώματα», δήλωσε στο Reuters ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους στο περιθώριο συνόδου κορυφής της Κοινοπολιτείας στη Ρουάντα.

Η αμερικανική οργάνωση Pro-Life αναφέρθηκε σε «μια αξέχαστη ημέρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Από ιστορική πλευρά, το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, με πλειοψηφία συντηρητικών δικαστών μετά τους διορισμούς που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενταφίασε μια απόφασή που, για σχεδόν μισό αιώνα, εγγυάται το δικαίωμα των Αμερικανίδων στην άμβλωση, μια απόφαση που δεν έγινε ποτέ δεκτή από τη θρησκευτική δεξιά.

Οι πολιτείες ελεύθερες να αποφασίσουν για τα δικαιώματα των γυναικών

Αξίζει να σημειωθεί πως η απόφαση δεν καθιστά παράνομο τον τερματισμό της κύησης, αλλά επαναφέρει τις ΗΠΑ στην κατάσταση που ίσχυε πριν από την εμβληματική απόφαση Roe v. Wade του 1973, όταν κάθε πολιτεία ήταν ελεύθερη να επιτρέψει την άμβλωση ή όχι.

«Σήμερα κλαίμε. Αύριο πολεμάμε», πρόσθεσε η Δημοκρατική γερουσιαστής Τζιν Σαχίν.

Η κύρια αμερικανική οργάνωση οικογενειακού προγραμματισμού υποσχέθηκε να συνεχίσει να «παλεύει» για να αποκαταστήσει αυτό το δικαίωμα και να το διατηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερο σε τοπικό επίπεδο. «Πιθανόν νιώθετε πολλά συναισθήματα - πόνο, θυμό, σύγχυση. Δεν πειράζει, είμαστε μαζί σας και δεν θα σταματήσουμε ποτέ να παλεύουμε για εσάς», έγραψε στο Twitter η Planned Parenthood.

Το ίδιο μήνυμα από την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Διεθνής Αμνηστία, η οποία ζητά «δράση» για την «προστασία του δικαιώματος στην άμβλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες». «Δεν είσαι ελεύθερος αν δεν μπορείς να αποφασίσεις για το μέλλον σου. Η άμβλωση είναι ανθρώπινο δικαίωμα», επέμεινε.