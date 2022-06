Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πήρε αντάλλαγμα από τον Τζο Μπάιντεν: τον εκσυγχρονισμό των τουρκικών μαχητικών F-16.

Ο Nick Schifrin, ανταποκριτής του PBS στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το Πεντάγωνο, έγραψε πριν από λίγο στο Twitter: «ΝΕΟ για την πολιτική των ΗΠΑ για τα τουρκικά F16: Σύμφωνα με στοιχεία της βοηθού υπουργού Άμυνας για Διεθνείς Υποθέσεις Ασφάλειας, Celeste Wallander: "Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πλήρως τα σχέδια εκσυγχρονισμού της Τουρκίας για τον στόλο F-16 της Τουρκίας…"».

NEW on US policy on Turkish F16s: On the record from Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs Celeste Wallander: "The US fully supports Turkey’s modernization plans for Turkey’s F-16 fleet...