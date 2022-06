Ο Κρίστοφερ Πίντσερ, ο οποίος ήταν αναπληρωτής υπεύθυνος για την κομματική πειθαρχία, γράφει στην επιστολή παραίτησής του ότι εξακολουθεί να στηρίζει τον Τζόνσον αλλά ήταν υποχρεωμένος να παραιτηθεί έπειτα από ένα «επεισόδιο» την Τετάρτη, χωρίς να διευκρινίζει με λεπτομέρειες τι έκανε.

«Χθες το βράδυ ήπια πάρα πολύ. Έφερα σε δύσκολη θέση τον εαυτό μου και άλλους, κάτι που ήταν το τελευταίο πράγμα που ήθελα να κάνω, και για αυτό σας ζητώ συγγνώμη» αναφέρει σε αυτήν την επιστολή, που μεταδόθηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης, όπως από το BBC και το Sky News. «Πιστεύω ότι το σωστό υπό αυτές τις συνθήκες είναι να παραιτηθώ από αναπληρωτής υπεύθυνος για την κομματική πειθαρχία», πρόσθεσε.

Το γραφείο του Πίντσερ δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα να σχολιάσει τις εξελίξεις. Η Ντάουνινγκ Στριτ απέφυγε επίσης να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.

Ο Πίντσερ πρόσθεσε στην επιστολή του ότι μολονότι αποχωρεί από την κυβέρνηση θα παραμείνει μέλος του κοινοβουλίου και θα στηρίζει τον Τζόνσον από τα βουλευτικά έδρανα.

NEW: Tory deputy chief whip Chris Pincher has quit after drunken behaviour last night - but won’t lose the party whip “because he has done the right thing, admitted wrongdoing and fallen on his sword” - scoop by @hoffman_noa pic.twitter.com/jyP6mFYcIr