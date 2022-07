Στο κανάλι του στο YouTube o δράστης ανέβαζε βίντεο με τουφέκια, που δεν δίσταζε να στρέφει στον εαυτό του.

¨Ενας 22χρονος οπλισμένος με τουφέκι σκότωσε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους στο εμπορικό κέντρο Fields της Κοπεγχάγης, ανακοίνωσε η αστυνομία, η οποία και συνέλαβε τον ύποπτο.

Ο άνδρας συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση, ενώ φαίνεται πως ήταν γνωστός στην αστυνομία - αλλά «περιφερειακά» - όπως σημείωσαν οι Αρχές κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου.

«Έχουμε τρεις νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, τρεις εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση», υπογράμμισε ο ο Σέραν Τόμασεν, ο αξιωματικός της αστυνομίας της Κοπεγχάγης. Τα θύματα είναι ένας σαραντάρης και δύο νέοι, οι ηλικίες των οποίων δεν διευκρινίστηκαν.

BREAKING ?? : More footage from the shooting



♦️Copenhagen Mayor #SophieAndersen tweeted - “Terrible reports of shooting in Fields. We do not yet know for sure how many were injured or dead, but it is very serious.” #Copenhagen #Denmark pic.twitter.com/xRD4xPcmtR — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) July 3, 2022

Το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κοπεγχάγης, το Rigshospitalet, ανακοίνωσε πως εισήγαγε «μικρό αριθμό ασθενών», ενώ κάλεσε εσπευσμένα περισσότερους γιατρούς και άλλα μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού να προσέλθουν στις θέσεις τους.

Στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βλέπουμε να θάλλουν σενάρια πως (ο δράστης) είχε ρατσιστικό κίνητρο, ή άλλο κίνητρο, όμως δεν μπορώ να πω ότι έχουμε κάτι που να το υποστηρίζει αυτό τη συγκεκριμένη στιγμή, σημείωσε ο Σέραν Τόμασεν.

Ποιος είναι ο 22χρονος δράστης

Σύμφωνα με τον αξιωματικό της αστυνομίας, οι αρχές είναι πεπεισμένες πως ο 22χρονος Δανός τον οποίο έχουν θέσει υπό κράτηση ήταν ο δράστης της επίθεσης στο εμπορικό κέντρο Fields, που βρίσκεται περί τα μισά της διαδρομής από το κέντρο της πρωτεύουσας της Δανίας προς το αεροδρόμιό της.

Ο κ. Τόμασεν εξήγησε πως ο νεαρός είχε στην κατοχή του τουφέκι και πυρομαχικά όταν συνελήφθη. Του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και θα οδηγηθεί αργότερα σήμερα ενώπιον δικαστή, πρόσθεσε.

Η αστυνομία ερευνά τώρα βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που δείχνουν τον ύποπτο με όπλα και σε μία περίπτωση να στρέφει μια κάννη στο κεφάλι του, στοιχείο που εγείρει ερωτήματα για την ψυχική του υγεία.