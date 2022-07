Νέο περιστατικό μαζικών πυροβολισμών σημειώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια μέρα μετά την τραγωδία - με τους έξι νεκρούς - στο Χάιλαντ Παρκ του Ιλινόις, στη διάρκεια παρέλασης για την 4η Ιουλίου.

Η αστυνομία του Γκάρι δήλωσε ότι κλήθηκε γύρω στις 12:45 π.μ. με μια αναφορά για «πολλά άτομα με τραύματα από πυροβολισμούς».

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και βρήκαν τρία άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους και άλλα επτά με τραύματα από σφαίρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα πάρτι «μπορεί να βρισκόταν σε εξέλιξη στην περιοχή όταν ξέσπασαν οι πυροβολισμοί».

Οι αστυνομικές αρχές ανέφεραν ότι σκοτώθηκαν ένας 27χρονος, ένας 25χρονος και μια 20χρονη, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής με ασθενοφόρο και προσωπικά αυτοκίνητα.

