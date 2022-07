Μια ψηφοφορία για πρόταση μομφής κατά του Μπόρις Τζόνσον ενδέχεται να ξεκινήσει το νωρίτερο σήμερα το βράδυ, δήλωσε ο δημοσιογράφος του βρετανικού ειδησεογραφικού δικτύου Sky, επικαλούμενος ένα μέλος της Επιτροπής του 1922 που επιβλέπει τέτοιες ψηφοφορίες.

Η σημερινή ημέρα βρήκε τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον προσκολλημένο στην εξουσία, αλλά βαριά πληγωμένο από την παραίτηση υπουργών του, οι οποίοι τον έκριναν ακατάλληλο για τη διακυβέρνηση της χώρας, ενώ και ολοένα μεγαλύτερος αριθμός βουλευτών ζητεί την παραίτησή του.

Τις 27 αγγίζουν πλέον οι παραιτήσεις, ενώ 6 άτομα έχουν παραιτηθεί μόλις την τελευταία ώρα.

? 27 resignations. 6 in the last hour



? 2 Cabinet Ministers

? 13 Ministers

? 9 PPS

? 1 Vice Chair

? 2 Trade Envoys pic.twitter.com/ByCxCrj9O0 — Tom Larkin (@TomLarkinSky) July 6, 2022







Σημειώνεται πως την Τετάρτη μεταξύ άλλων αποχώρησαν από τα αξιώματά τους η Τζο Τσόρτσιλ, υφυπουργός Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων, αλλά και ο ο υφυπουργός Στέγασης της Βρετανίας, Στιούαρτ Άντριου.

Τα πρόσφατα γεγονόταν έδειξαν ότι η ακεραιότητα, η ικανότητα και η ευθυκρισία είναι όλες απαραίτητες για τον ρόλο του πρωθυπουργού, ενώ μια ευτράπελη ιδιοτελής προσέγγιση είναι αναπόφευκτο ότι έχει τα όριά της, έγραψε μεταξύ αλλων η υφυπουργός Περιβ΄΄αλλοντος στην επιστολή παραίτησής της.

It is with a heavy heart that I have this morning tendered my resignation to the Prime Minister. I will not be doing media interviews on this matter. pic.twitter.com/gjFCVCrXEy — Jo Churchill MP (@Jochurchill_MP) July 6, 2022

NEW: member of '22 exec says rules likely to be changed this afternoon and a vote of confidence could be triggered TONIGHT. Would require enough MPs to re-submit letters of no confidence — Tom Larkin (@TomLarkinSky) July 6, 2022

Ο Λάρκιν τόνισε ότι οι κανόνες της Επιτροπής, που επί του παρόντος δίνουν στον Τζόνσον ασυλία μέχρι το επόμενο έτος από μια ψηφοφορία για πρόταση μορφής, πιθανότατα θα αλλάξουν σήμερα το απόγευμα.

Πώς θα μπορούσε ο Τζόνσον να αναγκαστεί σε παραίτηση

Ο Τζόνσον γλίτωσε παρά τρίχα από πρόταση μομφής που είχε κατατεθεί στο κοινοβούλιο τον περασμένο μήνα, με την ψήφο εμπιστοσύνης που έλαβε να του χαρίζει ασυλία για 12 μήνες από μια άλλη. Ωστόσο κάποιοι βουλευτές του Συντηρητικού του Κόμματος προσπαθούν να αλλάξουν τους κομματικούς κανόνες για να συντομεύσουν αυτήν την περίοδο ασυλίας.

Επίσης άλλοι βουλευτές απηύθυναν έκκληση στους υπουργούς της κυβέρνησής του να κινηθούν εναντίον του.

Ακολουθεί παράθεση των τρόπων με τους οποίους θα μπορούσε να γίνει αυτό:

Ο Τζόνσον θα μπορούσε να αποφασίσει ο ίδιος ότι έχει χάσει την υποστήριξη πάρα πολλών μελών του κόμματός του και του υπουργικού του συμβουλίου και να παραιτηθεί. Προς το παρόν δεν έχει δείξει ότι προτίθεται να κάνει κάτι τέτοιο.

Κι άλλα μέλη του υπουργικού του συμβουλίου θα μπορούσαν να παραιτηθούν και να ζητήσουν από τον Τζόνσον να αποχωρήσει, αναγκάζοντάς τον σχεδόν σίγουρα να παραιτηθεί. Ωστόσο δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι άλλα υψηλόβαθμα μέλη του υπουργικού του συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της υπουργού Εσωτερικών Λιζ Τρας, του υπουργού Άμυνας Μπεν Ουάλας και του υπουργού προεδρίας της κυβέρνησης Μάικλ Γκόουβ, παραμένουν στη θέση τους.

Ορισμένοι βουλευτές προσπαθούν να αλλάξουν τους κανόνες του κόμματος ώστε να μπορέσουν να διεξαγάγουν κι άλλη ψηφοφορία επί πρότασης μομφής νωρίτερα από αυτό που επιτρέπεται τώρα. Εκλογές για τα μέλη της λεγόμενης Επιτροπής 1922, η οποία ορίζει τους κανόνες του κόμματος, αναμένεται να διεξαχθούν προσεχώς.

Tι θα συμβεί αν αναγκαστεί να αποχωρήσει

Αν ο Τζόνσον αναγκαστεί να αποχωρήσει, θα διεξαχθεί διαδικασία για την εξεύρεση νέου ηγέτη. Ακολουθεί ο τρόπος με τον οποίο είναι πιθανόν να λειτουργήσει μια τέτοια διαδικασία, την οποία επιβλέπει η Επιτροπή 1922.

Αυτοί που θα μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για την ηγεσία θα πρέπει να επιλεγούν από δύο άλλους βουλευτές των Συντηρητικών. Μπορεί να υπάρξει ένα ευρύ πεδίο υποψηφίων.

Οι βουλευτές των Συντηρητικών θα διεξαγάγουν τότε μερικούς γύρους ψηφοφοριών για να μειώσουν τον αριθμό των υποψηφίων. Κάθε φορά τους ζητείται να ψηφίσουν τον υποψήφιο που επιλέγουν σε μυστική ψηφοφορία και αυτός που έχει τις λιγότερες ψήφους αποχωρεί.

Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται έως ότου απομείνουν μόνον δύο υποψήφιοι. Παλαιότερα οι ψηφοφορίες αυτές διεξάγονταν Τρίτες και Πέμπτες.

Τα μέλη του Συντηρητικού Κόμματος καλούνται στη συνέχεια να καταθέσουν επιστολική ψήφο, επιλέγοντας έναν εκ των δύο τελικών υποψηφίων που θα είναι εν τέλει ο νέος ηγέτης.

Ο ηγέτης του κόμματος που έχει πλειοψηφία στην Βουλή των Κοινοτήτων είναι ο ντε φάκτο πρωθυπουργός. Δεν χρειάζεται να προκηρύξουν πρόωρες εκλογές, αλλά έχουν την δυνατότητα να το κάνουν.

Πόσο χρόνο θα χρειαστεί όλο αυτό;

Το χρονικό διάστημα που μπορεί να διαρκέσει αυτή η διαδικασία διαφέρει, ανάλογα με το πόσοι βγαίνουν μπροστά. Η Τερέζα Μέι εξελέγη ηγέτις λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά την παραίτηση του προκατόχου της Ντέιβιντ Κάμερον το 2016 καθώς όλοι οι άλλοι υποψήφιοι αποχώρησαν στα μέσα της διαδικασίας.

Ο Τζόνσον αντιμετώπισε τον πρώην υπουργό Υγείας Τζέρεμι Χαντ στον δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας των μελών των Συντηρητικών για την αντικατάσταση της Μέι το 2019 και ανέλαβε καθήκοντα δύο μήνες μετά την ανακοίνωση από την ίδια της πρόθεσής της να παραιτηθεί.