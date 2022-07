Ο Μπόρις Τζόνσον αρνήθηκε να παραιτηθεί το βράδυ της Τετάρτης, παρά την αυξανόμενη πίεση από το Κοινοβούλιο και το πρωτοφανές κύμα παραιτήσεων - που ξεπέρασαν τις 50 μέσα σε λίγα 24ωρα - μετά από ακόμη ένα σκάνδαλο στα τρία ταραχώδη χρόνια της θητείας του.

Boris Johnson is resigning. He leaves Britain in a dangerous state: the time when everything was possible is over https://t.co/brOwVBKw3s pic.twitter.com/tPd98Inbhu