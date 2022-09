Το γύρο του διαδικτύου κάνουν αποσπάσματα από ντοκιμαντέρ της γαλλικής τηλεόρασης που αφορά στον πόλεμο της Ουκρανίας. Το ντοκιμαντέρ φέρνει στο φως συνομιλίες από τα παρασκήνια των διαβουλεύσεων και των προσπαθειών, από την πλευρά Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, για την αποφυγή του πολέμου.

Ο Εμανουέλ Μακρόν προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία του κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι δύο ηγέτες συζητούν για την κίνηση των ρωσικών στρατευμάτων στο εσωτερικό της Ουκρανίας μετά την έναρξη της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» του Βλαντίμιρ Πούτιν. Καθώς συνειδητοποιεί ότι η σύγκρουση έχει επεκταθεί από την περιοχή του Ντονμπάς σε ολόκληρη την Ουκρανία, ο ανήσυχος Εμανουέλ Μακρόν αντιλαμβάνεται ότι η Ουκρανία βρίσκεται εν μέσω ενός «ολοκληρωτικού πολέμου».

Ειδικά το απόσπασμα κατά το οποίο ο Ζελένσκι, λίγη ώρα μετά τη ρωσική εισβολή, ενημερώνει τον Γάλλο πρόεδρο, είναι συγκλονιστικό: «Υπάρχουν στρατιώτες παντού, στην Οδησσό, στο Κίεβο, μπαίνουν από τη Λευκορωσία, δεν έχει καμία σχέση με το 2014» ακούγεται να λέει ο Ζελένσκι, με τον Μακρόν να δείχνει σοκαρισμένος («δηλαδή, είναι ολοκληρωτικός πόλεμος») και τον Ουκρανό ηγέτη να απαντά καταφατικά.

Ο Ζελένσκι είπε στη συνέχεια: «Εμανουέλ, είναι πολύ σημαντικό να μιλήσεις με τον Πούτιν και πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί ένας αντιπολεμικός συνασπισμός». «Είμαστε σίγουροι ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Μπάιντεν μπορούν να συνδεθούν και να τον καλέσουν [τον Πούτιν] και να του πουν: "Σταματήστε"».

«Θα σταματήσει. Θα σας ακούσει», δήλωσε ο κ. Ζελένσκι, καλώντας τον Γάλλο ομόλογό του να καλέσει τον Ρώσο πρόεδρο.

Ακολούθως, ο Ζελένσκι ζητάει από τον Μακρόν να μιλήσει με τον Πούτιν και να ξεκινήσει να στήνει μια συμμαχία κατά του πολέμου με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Τζο Μπάιντεν.

Το απόσπασμα που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο κόβει την ανάσα:

{https://www.youtube.com/watch?v=OedZH9Oi9Sc}

Στο ίδιο ντοκιμαντέρ περιλαμβάνεται και απόσπασμα της σχεδόν δίωρης συνομιλίας που είχε ο Μακρόν με τον Πούτιν, στις 20 Φεβρουαρίου, λίγα 24ωρα δηλαδή πριν από την εισβολή στην Ουκρανία. Είναι πραγματικά σοκαριστική η αντίδραση των συνεργατών του Γάλλου προέδρου όταν ακούν το παραλήρημα του Ρώσου ομολόγου του.

«Δεν ξέρω από πού αντλούν το δικαίωμα οι νομικοί σου σύμβουλοι να λένε ότι σε μια κυρίαρχη χώρα τις προτάσεις νόμου κάνουν αυτονομιστικές ομάδες κι όχι οι δημοκρατικά εκλεγμένες αρχές» λέει ο Μακρόν.

«Η ουκρανική κυβέρνηση δεν είναι δημοκρατικά εκλεγμένη» απαντά ο Πούτιν, αλλάζοντας τόνο στη φωνή του. «Κατέλαβαν την εξουσία με αιματηρό πραξικόπημα. Υπήρξαν άνθρωποι που κάηκαν ζωντανοί, ένα λουτρό αίματος. Κι ο Ζελένσκι είναι ένας από τους υπεύθυνους» προσθέτει ο Ρώσος ηγέτης, αναφερόμενος προφανώς στην πυρπόληση κτηρίου στην Οδησσό, όπου βρήκαν τον θάνατο 42 φιλορώσοι αυτονομιστές το 2014. «Οι προτάσεις υπάρχουν, οι αυτονομιστές -όπως εσύ τους αποκαλείς- τις έχουν παραδώσει στους Ουκρανούς, αλλά δεν έχουν λάβει καμία απάντηση» συνεχίζει.

Και λίγα λεπτά αργότερα ο Πούτιν καταλήγει: «Μόλις κλείσουμε το τηλέφωνο, θα μελετήσω [τις γαλλικές προτάσεις για συνάντηση Ρώσων και Αμερικανών]. Αλλά από την αρχή ήταν απαραίτητο να ασκηθεί πίεση στους Ουκρανούς, μόνον που κανείς δεν ήθελε να το κάνει αυτό».

Από την πλευρά του ο Μακρόν απαντά: «Αλλά αν κάνω ό,τι μπορώ για να τους πιέσω, το ξέρεις (…). Χρειάζεται όμως να με βοηθήσεις λίγο. Πραγματικά τηλεφώνησα χθες στον Ζελένσκι απευθύνοντας έκκληση για ηρεμία. Θα του το ξαναπώ, ηρεμήστε όλοι, ηρεμήστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να ηρεμήσουν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις (…) Μην υποκύπτεις σε προκλήσεις».

«Ευχαριστώ Εμανουέλ! Πάντα διασκεδάζω πολύ να μιλάω μαζί σου γιατί έχουμε μια σχέση εμπιστοσύνης (…). Για να είμαι ειλικρινής μαζί σου, ήθελα να πάω να παίξω χόκεϊ επί πάγου. Από εκεί, σου μιλάω από το γυμναστήριο», λέει ο Πούτιν πριν κλείσει το τηλέφωνο.

Incredible documentary on French television shows inside Macron’s attempt to stop the war in Feb. Of course it couldn’t have been stopped, We now know. But look at his aides reacting with stupefaction at Vladimir Putin’s insane diatribes. pic.twitter.com/JUVkKepXU3