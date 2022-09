Οι δύο γιοι του νέου βασιλιά της Βρετανίας - Καρόλου Γ' - που είχαν το τελευταίο χρονικό διάστημα «ψυχρανθεί» περπάτησαν παρέα το Σάββατο έξω από το Κάστρο του Ουίνδσορ, επιθεωρώντας τα αφιερώματα και τα λουλούδια που αφήνουν οι πολίτες στις πύλες του κτήματος Berkshire ως φόρο τιμής στηβασίλισσα Ελισάβετ.

Για πρώτη φορά μετά το «Megxit» - που «διέλυσε» την ενότητα της βασιλικής οικογένειας - τα δύο αδέρφια «επανενώθηκαν» για να τιμήσουν την γιαγιά τους και να κάνουν το «χατίρι» του πατέρα τους.

William and Catherine, the Prince and Princess of Wales, joined Harry and Meghan, the Duke and Duchess of Sussex, on Saturday outside Windsor Castle to greet crowds mourning Queen Elizabeth II. It was a rare joint appearance by King Charles III's sons. https://t.co/ynwAakZu3T pic.twitter.com/bxoYIvEPB4