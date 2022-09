Οι γονείς του μικρού Σάιρους κατέγραψαν σε βίντεο την αρκούδα καθώς έκανε... επιδρομή στο τραπέζι με τα καλούδια που είχαν στρώσει για το πάρτι του δίχρονου γιου τους.

Η αρκούδα καταβρόχθισε αρκετά από τα κέικ προτού απομακρυνθεί ξανά, ενώ αδιαφόρησε πλήρως για τους χυμούς και ένα καλάθι με ψωμί.

«Λίγο φοβισμένη, έχω φρικάρει λίγο, αλλά όλοι είναι ασφαλείς», δήλωσε η μητέρα στον τοπικό σταθμό WTNH News, προσθέτοντας ότι η ίδια και άλλοι ενήλικες που βρίσκονταν εκεί μάζεψαν γρήγορα τα παιδιά που έπαιζαν έξω όταν εμφανίστηκε η αρκούδα.

«Όλοι ήταν στην πίσω αυλή και διασκέδαζαν», είπε ο πατέρας. «[Ακούσαμε] τον πρώτο δυνατό θόρυβο ... γυρίσαμε όλοι και να η αρκούδα».

«Όλοι οι μεγάλοι φωνάζαμε στην αρκούδα. Εκείνη όμως δεν πτοήθηκε».

A family in Connecticut got a BERRY unexpected birthday surprise when a bear decided to join in and tried to eat the cupcakes! pic.twitter.com/XjG5dLdIUw