Παρόλο που μόλις το περασμένο Σαββατοκύριακο ανακηρύχθηκε επίσημα βασιλιάς της Βρετανίας, ο Κάρολος Γ' ζούσε σαν τέτοιος όλη του τη ζωή.

Ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να είχε το παρατσούκλι «κακομαθημένος πρίγκιπας» ή τουλάχιστον έτσι τον χαρακτήριζε το προσωπικό που βρισκόταν στην υπηρεσία του στο Clarence House, όπου ζούσε με τη βασιλική πλέον σύζυγο Καμίλα από το 2003, μέχρι την πρόσφατη ενθρόνισή του.

Λεπτομέρειες για τα παράδοξα αιτήματα του πρώην πρίγκιπα της Ουαλίας αποκαλύφθηκαν στο ντοκιμαντέρ του Amazon Prime Serving the Royals: Inside the Firm του 2015 και παρουσιάζονται από το New York Post.

Ο Paul Burrell, ο οποίος υπηρέτησε ως μπάτλερ της βασίλισσας Ελισάβετ και της πριγκίπισσας Νταϊάνα, αποκάλυψε τις λεπτομερείς οδηγίες που δίνονται στο προσωπικό του βασιλιά για τη φροντίδα του - που περιλαμβάνει από το... σιδέρωμα των κορδονιών του μέχρι την τοποθέτηση οδοντόκρεμας στην οδοντόβουρτσά του.

Ο πρώην μπάτλερ ανέφερε χαρακητιρστικά ότι ο βασιλιάς Κάρολος ζητούσε να είναι «τα πάντα έτοιμα γι' αυτόν».

Η λίστα με τις παράλογες απαιτήσεις

Ο βασιλιάς Κάρολος ζητά να έχει πάντα μαζί του το δικό του κάθισμα τουαλέτας, αλλά και το δικό του... χαρτί τουαλέτας όποτε ταξιδεύει.

Ο βασιλιάς «βάζει τους υπηρέτες του να πιέζουν κάθε πρωί μια ίντσα οδοντόκρεμας στην οδοντόβουρτσά του».

«Οι πιτζάμες του σιδερώνονται κάθε πρωί, όπως... και τα κορδόνια των παπουτσιών του, το καλώδιο του μπάνιου πρέπει να είναι σε μια συγκεκριμένη θέση και το νερό στο μπάνιο πρέπει να είναι απλώς χλιαρό και σε μπανιέρα μισογεμάτη.

Ο πρίγκιπας Κάρολος έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις και στο πρωινό του: Αυτό περιλαμβάνει σπιτικό ψωμί, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και φρέσκους χυμούς φρούτων. «Όπου κι αν πηγαίνει ο πρίγκιπας στον κόσμο, το κουτί πρωινού πηγαίνει μαζί του: Έχει έξι διαφορετικά είδη μελιού, μερικά ειδικά μούσλι, τα αποξηραμένα φρούτα του.

Το τυρί και τα μπισκότα του πρέπει να ζεσταίνονται σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία στο τέλος των γευμάτων, ενώ επιβάλλεια το προσωπικό να του έχει κοντά του έναν δίσκο για ζέσταμα.