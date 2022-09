Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μετέβη χθες, στο Μέγαρο του Γενικού Προξενείου του Ηνωμένου Βασιλείου στην Πόλη, όπου υπέγραψε στο βιβλίο των συλλυπητηρίων για την εκδημία της βασίλισσας Ελισάβετ Β'.

Συγκεκριμένα, ο Παναγιώτατος, έγραψε τα ακόλουθα στην αγγλική γλώσσα: «Εξ ονόματος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, των επισκοπών του, των ιεραρχών, των κληρικών και των πιστών του που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε άλλα Βασίλεια και στην Κοινοπολιτεία των Εθνών, εκτός τα δικά μας, εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και τη συμπάθειά μας προς τον Βασιλιά Κάρολο Γ', τον Βασιλικό Οίκο και όλους τους Βρετανούς μετά το θάνατο της Αυτής Μεγαλειότητας της Βασίλισσας Ελισάβετ Β'.

Όλη η ανθρωπότητα εκτιμούσε πολύ την ηγεσία και τη σοφία της Αυτής Μεγαλειότητας κατά τη διάρκεια της πρωτοφανούς και ιστορικής βασιλείας Της, γεμάτης με πολλές αλλαγές σε όλο τον κόσμο. Καθώς ο κόσμος αναλογίζεται τις αμέτρητες συνεισφορές της και τη διαρκή παρακαταθήκη Της, αναγνωρίζουμε τη σημασία που απέδιδε στην πίστη και τις κοινές μας χριστιανικές αξίες σε ολόκληρη την ζωή και παρακαλούμε τον Ουράνιο Κύριό μας να Της χαρίσει αιώνια ανάπαυση και ειρήνη».

Το πρωτότυπο κείμενο έχει ως εξής:

«In the name of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, of its dioceses, hierarchs, clergy and faithful living in the United Kingdom, other Royal Realms, and the Commonwealth of Nations, in addition to our own, we express deepest sympathies and commiseration to His Majesty King Charles III, the Royal House, and all Britons following the demise of Her Majesty Queen Elizabeth II. All of humanity greatly treasured Her Majesty's leadership and wisdom during Her unprecedented and historical reign filled with much change throughout the globe. As the world reflects on Her countless contributions and lasting legacy, we acknowledge the importance that She placed on faith and our common Christian values throughout Her life and beseech our Heavenly Lord to grant Her eternal rest and peace».