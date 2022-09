Μια Λιβανέζα «διέρρηξε» σήμερα μια τράπεζα στη Βηρυτό και έφυγε από εκεί με μερικές χιλιάδες δολάρια, λέγοντας ότι ήθελε να πληρώσει τα ιατρικά έξοδα της αδελφής της που πάσχει από καρκίνο, καθώς τη χώρα μαστίζει οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση.

Η σύντομη κατάσταση ομηρίας σε τράπεζα του Λιβάνου έληξε όταν η οπλισμένη (όπως τουλάχιστον φαίνεται στα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο) γυναίκα και κάποια άτομα που τη συνόδευαν, έφυγαν από την τράπεζα μεταφέροντας περισσότερα από 13.000 δολάρια σε μετρητά από λογαριασμό της, αναφέρει πηγή από την ομάδα υπεράσπισης των καταθετών.

Η γυναίκα από το Λίβανο ανάγκασε το προσωπικό της τράπεζας στη Βηρυτό να παραδώσει χιλιάδες δολάρια από τα δικά της χρήματα, κουνώντας κάτι που έμοιαζε με πιστόλι στο υποκατάστημα, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να πληρώσει, όπως είπε, τη νοσοκομειακή θεραπεία για την αδελφή της που πάσχει από καρκίνο.

Στο περιστατικό, η γυναίκα μετέδωσε ζωντανά βίντεο από την επιδρομή της, στο οποίο ακουγόταν να φωνάζει στους υπαλλήλους να αποδεσμεύσουν ένα χρηματικό ποσό, ενώ οι είσοδοι της τράπεζας είχαν σφραγιστεί. «...ήρθα σήμερα για να πάρω τις καταθέσεις για την αδελφή μου που πεθαίνει στο νοσοκομείο», είπε στο βίντεο. «Δεν ήρθα να σκοτώσω κανέναν ή να βάλω φωτιά ... ήρθα να διεκδικήσω τα δικαιώματά μου».

Το περιστατικό αυτό, καθώς και ένα άλλο παρόμοιο που συνέβη σε μια ορεινή πόλη της χώρας, δείχνουν την απελπισία πολλών πολιτών απέναντι στην αδυναμία να αποσύρουν τις καταθέσεις τους που έχουν μπλοκαριστεί στις τράπεζες εδώ και τρία χρόνια. Η λιβανέζικη λίρα έχασε τουλάχιστον το 90% της αξίας της και το 80% του πληθυσμού έχει βυθιστεί στη φτώχεια από το 2019.

Απελπισμένοι Λιβανέζοι καταφεύγουν σε ένοπλες ληστείες για να ανακτήσουν χρήματα που παρακρατούνται από τις τράπεζες, καθώς η οικονομία της χώρας συνεχίζει να καταρρέει. Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, ένας ένοπλος άνδρας εισήλθε σε υποκατάστημα τράπεζας στην ορεινή πόλη Άλεϊ του Λιβάνου και προσπάθησε να ανακτήσει τις «παγιδευμένες» οικονομίες του. Ο άνδρας πήρε μέρος των χρημάτων πριν παραδοθεί στις Αρχές.

“I am here at Blom Bank today to withdraw the deposit of my sister, who is dying in the hospital”



