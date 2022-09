Τα όσα κατέγραψαν οι κάμερες από τον Κουάζι Κβάρτενγκ στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ έχουν προκαλέσει.... ποικίλα σχόλια καθώς ο άνδρας δεν έδειξε τον απαιτούμενο σεβασμό.

Η κάμερα τον συνέλαβε να γελάει την ώρα της τελετής, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που σχολίαζαν ότι μπορεί να ήταν και μεθυσμένος.

Nice to see Kwasi Kwarteng clearly taking a personal call at the Queens funeral and having a bit of a laugh



The chancellor can't even show any respect at this most solemn occasion#queensfuneral pic.twitter.com/j2KlYS05hN