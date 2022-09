Επτά περίπου μήνες μετά την έναρξη των ρωσικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, ο Πούτιν κλιμακώνει τη σύγκρουση Μόσχας και Δύσης επιλέγοντας να προωθήσει το «μοντέλο Κριμαίας» στον απόηχο των πρόσφατων στρατιωτικών επιτυχιώ του Κιέβου στα βορειοανατολικά της χώρας.

Συντονισμένα η υποστηριζόμενη από το Κρεμλίνο «Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ» (LPR), η γειτονική Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ (DPR), καθώς και Ρώσοι αξιωματούχοι που έχουν εγκατασταθεί στην Χερσώνα δήλωσαν ότι θα διεξάγουν δημοψηφίσματα για την προσάρτηση στη Ρωσία από τις 23 έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Την ίδια ώρα, οι φιλορωσικές αρχές σε περιοχή της Ζαπορίζια δήλωσαν ότι θα διεξαγάγουν και αυτές αντίστοιχη ψηφοφορία.

Σχολιάζοντας τα σχέδια Πούτιν, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, κατήγγειλε σήμερα τα «υποτιθέμενα δημοψηφίσματα» που σκοπεύουν να διοργανώσουν οι διορισμένες από τη Μόσχα αρχές στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας.

Αυτές οι απομιμήσεις δημοψηφισμάτων δεν έχουν καμία νομιμότητα και δεν αλλάζουν τη φύση του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, έγραψε στο Twitter ο Στόλτενμπεργκ.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να καταδικάσει αυτήν την κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και να εντείνει τη στήριξή της στην Ουκρανία», πρόσθεσε.

Sham referendums have no legitimacy & do not change the nature of #Russia’s war of aggression against #Ukraine. This is a further escalation in Putin’s war. The international community must condemn this blatant violation of international law & step up support for Ukraine. pic.twitter.com/NdcN3tO6Sy