Μήνυση για αστική απάτη εναντίον του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ορισμένων εκ των παιδιών του, αλλά και εναντίον των επιχειρήσεών του, άσκησε η γενική εισαγγελέας της πολιτείας της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία που ήρθαν σήμερα στο φως της δημοσιότητας.

Σε συνέντευξη Τύπου, η Τζέιμς ανέφερε ότι λαμβάνει ένδικα μέσα κατά του Ντόναλντ Τραμπ επειδή «παραβίασε τον νόμο (…) προκειμένου να αποκομίσει κέρδη για τον ίδιο, την οικογένεια και την επιχείρησή του». Η Τζέιμς τόνισε ότι ο Τραμπ και ο Οργανισμός του κατέθεταν παραπλανητικά οικονομικά στοιχεία που αφορούσαν την αξία των ακινήτων τους, προκειμένου να εξασφαλίζουν ευνοϊκά δάνεια και φορολογικά οφέλη.

«Με τη βοήθεια των παιδιών του και ανώτερων στελεχών του Οργανισμού Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ διόγκωσε εικονικά την περιουσία του κατά δισεκατομμύρια δολάρια για να πλουτίσει αδίκως και να εξαπατήσει το σύστημα», ανέφερε. Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης κατονόμασε επίσης τους γιους του πρώην προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ, καθώς και την κόρη του, Ιβάνκα Τραμπ, ως κατηγορούμενους.

Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης αξιώνει αποζημίωση ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή ίση με το συνολικό οικονομικό όφελος που φέρονται να αποκόμισαν οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Επιπροσθέτως, επιδιώκει να απαγορεύσει στον Ντόναλντ Τραμπ και στα παιδιά του να διευθύνουν εταιρίες στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, καθώς και να απαγορεύσει στον Οργανισμό Τραμπ να δραστηριοποιείται στην αγορά ακινήτων.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αρνηθεί οποιαδήποτε αδικοπραγία και έχει χαρακτηρίσει την έρευνα της Δημοκρατικής γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης ως «κυνήγι μαγισσών» με πολιτικά κίνητρα. Ο Οργανισμός Τραμπ έχει χαρακτηρίσει «αβάσιμους» τους ισχυρισμούς της Λετίσια Τζέιμς.

Η αγωγή σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ για φοροδιαφυγή θεωρείται μια εξέλιξη που σηματοδοτεί ένα από τα μεγαλύτερα νομικά πλήγματα για τον ίδιο από τότε που τελείωσε η προεδρική θητεία του τον Ιανουάριο του 2021 και ενώ σκέφτεται να θέσει και πάλι υποψηφιότητα για την προεδρία.

Είχαν προηγηθεί περισσότερα από τρία χρόνια έρευνας για τις επιχειρηματικές πρακτικές του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία. Η έρευνα από τη γενική εισαγγελέα Λετίθια Τζέιμς επικεντρώθηκε στο εάν ο Οργανισμός Τραμπ έκανε ψευδείς δηλώσεις για τις αξίες των ακινήτων του για να λάβει ευνοϊκά δάνεια και φορολογικά οφέλη. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά ο Οργανισμός Τραμπ είχε εμπλακεί «σε πολυάριθμες ενέργειες απάτης και παραποίησης» στην προετοιμασία των ετήσιων αναφορών για την οικονομική κατάσταση των εταιρειών του από το 2011 έως το 2021.

Ο Τραμπ αντιμετωπίζει μια σειρά από νομικά προβλήματα. Θυμίζουμε ότι το FBI πραγματοποίησε έρευνα στην οικία του στο Μαρ - α - Λάγκο στις 8 Αυγούστου για τον τρόπο που ιδιοποιήθηκε απόρρητα προεδρικά έγγραφα ενώ είναι αντιμέτωπος και με έρευνα στην Τζόρτζια για τις προσπάθειες του να ανατρέψει τα αποτελέσματα των εκλογών του 2020.

Today, I filed a lawsuit against Donald Trump for engaging in years of financial fraud to enrich himself, his family, and the Trump Organization.



There aren't two sets of laws for people in this nation: former presidents must be held to the same standards as everyday Americans.