Ένα «ύποπτο αντικείμενο» εντοπίστηκε μέσα σε κτίριο της New York Avenue NW, λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο, έθεσε σε μεγάλη κινητοποίηση τις τοπικές Αρχές.

Περιπολικά της αστυνομίας απέκλεισαν την περιοχή, ενώ πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter η πυροσβεστική της περιφέρειας Κολούμπια, συμπληρώνοντας ότι η έρευνα για το «ύποπτο αντικείμενο» είναι σε εξέλιξη.

Δεν υπάρχουν για την ώρα αναφορές για τραυματισμούς.

DCFEMS reports a road closure in the 1400 Block of New York Avenue, NW until further notice due to fire department activity. Please avoid the area and use an alternate route.