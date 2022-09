Για έκτη ημέρα χιλιάδες Ιρανοί βγαίνουν στο δρόμο διαμαρτυρόμενοι για την άγρια κακοποίηση και δολοφονία της 22χρονης Μάχσα Αμινί από μέλη της «αστυνομίας των ηθών» επειδή ήταν ντυμένη «ανάρμοστα».

Οργισμένες διαδηλώσεις συγκλονίζουν δεκάδες πόλεις σε διάφορες γωνιές του Ιράν, με το καθεστώς να απαντά με καταστολή, συλλήψεις και νέους περιορισμούς στην πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Όσο και αν δυσκολεύουν, όμως, οι Αρχές την πρόσβαση σε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης - όπως το WhatsApp και το Instagram - τα βίντεο με τους διαδηλωτές να ζητούν την πτώση του καθεστώτος και να συγκρούονται με την αστυνομία κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και συσπειρώνουν ακόμη περισσότερο τους Ιρανούς.

Σκληρές εικόνες με τις δυνάμεις ασφαλείας να επιτίθενται αδιακρίτως σε πολίτες στους δρόμους συνθέτουν το σκηνικό άγριας βίας, ενώ - μέχρι την Τετάρτη - τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ενώ εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί και συλληφθεί, σύμφωνα με ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Unprecedented scenes in Iran: woman sits on top of utility box and cuts her hair in main square in Kerman to protest death of Mahsa Amini after her arrest by the morality police. People clap their hands and chant “Death to the dictator.” #مهسا_امینی pic.twitter.com/2oyuKV80Ac — Golnaz Esfandiari (@GEsfandiari) September 20, 2022

Incredible images from the protests in Tehran over the death of Mahsa Amini following her arrest by the morality police #مهسا_امینی pic.twitter.com/qahjmAmhc8 — Golnaz Esfandiari (@GEsfandiari) September 19, 2022

Iran security forces violently beating protesters in central Tehran (Keshvarz Boulevard) amid protests over death of #Mahsa_Amini (Jina), 19Sep. Protests are near detention centre where she was held before slipping into coma, dying. (Source @AmirMiresmaeili) #مهسا_امینی pic.twitter.com/j4sbeRTmKO — Khosro Kalbasi (@KhosroKalbasi) September 19, 2022

«Ατυχές συμβάν» η δολοφονία της 22χρονης Αμινί σύμφωνα με την Αστυνομία

Οι εικόνες της νεαρής Αμινί να κείτεται χτυπημένη στο κρεβάτι ενός νοσοκομείου προκάλεσαν το νέο κύμα οργής και αγανάκτησης για την καταπίεση που βιώνουν οι γυναίκες από το θεοκρατικό καθεστός στο Ιράν.

Ο θάνατός της - ενώ βρισκόταν σε κράτηση και υπό άγνωστες για την ώρα συνθήκες - έβγαλε τις γυναίκες στους δρόμους, ενώ σε πολλές διαμαρτυρίες εμφανίστηκαν χωρίς μαντήλες ή τις έκαψαν - καθώς η χιτζάμπ θεωρείται για πολλές το κατεξοχήν σύμβολο.

Je n'ai pas de mots pour décrire ces images !! C’est tellement puissant. Dans la ville de Sâri, dans le nord de l'#Iran, des jeunes femmes dansent et jettent leur #voile dans le feu. Regardez bien ces images, et partagez-les s'il vous plaît. #Mahsa_Amini pic.twitter.com/ArUgOLs4oe — Farid Vahid (@FaridVahiid) September 20, 2022

Αξίζει να σημειωθεί πως τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίστηκαν ότι η Amini -μια Κούρδισσα από το δυτικό Ιράν που είχε επισκεφθεί την Τεχεράνη- συνελήφθη αφού βγήκε από σταθμό του μετρό και υπέστη καρδιακή προσβολή, πριν πέσει σε κώμα. Παρουσίασαν, μάλιστα, και βίντεο, το οποίο ωστόσο καταγγέλλεται πως αποτελεί προϊόν μοντάζ.

Το βίντεο που δημοσιεύσε η ιρανική αστυνομία

«Όσο κι αν ικέτευα δεν με αφησαν να την δω, λένε ψέματα»

Η οικογένειά της απέρριψε την εκδοχή της καρδιακής προσβολής, λέγοντας ότι δέχθηκε σωματική επίθεση και κακοποιήθηκε βάναυσα από τις αρχές, παρόλο που τηρούσε τους αυστηρούς ενδυματολογικούς κώδικες του καθεστώτος για τις γυναίκες.

«Λένε ψέματα. Λένε ψέματα. Όλα είναι ψέματα ... όσο και αν ικέτευα, δεν με άφηναν να δω την κόρη μου», δήλωσε ο πατέρας της στο BBC Persia την Τετάρτη.

Όταν είδε το σώμα της κόρης του πριν από την κηδεία της, ήταν εντελώς τυλιγμένο εκτός από τα πόδια και το πρόσωπό της, αν και παρατήρησε μώλωπες στα πόδια της. «Δεν έχω ιδέα τι της έκαναν», είπε.

Βίντεο από την κηδεία της 22χρονης