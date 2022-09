«Θα διεξαχθούν δημοψηφίσματα και οι δημοκρατίες του Ντονμπάς και τα υπόλοιπα εδάφη θα προσαρτηθούν στη Ρωσία», διαμηνύει σε νέο μήνημά του στο Telegram, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Η προστασία όλων των εδαφών που έχουν ενταχθεί θα ενισχυθεί σημαντικά από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, σημείωνει, υπογραμμίζοντας πως:

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι όχι μόνο ενισχύει την επιχειρησιακή της ικανότητα, αλλά και πως είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε ρωσικά όπλα, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών όπλων.

«Ως εκ τούτου, διάφοροι ηλίθιοι συνταξιούχοι με γαλόνια στρατηγών δεν χρειάζεται να προσπαθούν να μας τρομάξουν με κουβέντες για ένα Νατοϊκό χτύπημα στην Κριμαία».

Τα υπερηχητικά μας είναι εγγυημένο πως βρίσκονται σε θέση να πλήξουν στόχους στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες πολύ πιο γρήγορα.

Η Δύση και γενικά όλοι οι πολίτες των χωρών του ΝΑΤΟ πρέπει να καταλάβουν ότι η Ρωσία έχει επιλέξει το δικό της δρόμο. Δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής.

Από χθες που ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε τη μερική επιστράτευση - για ενίσχυση του ουκρανικού μετώπου - σύμφωνα με την ομάδα OVD-Info, περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι έχουν συλληφθεί σε 38 διαφορετικές ρωσικές πόλεις.

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που έχουν σημειωθεί από τότε που ο Πούτιν ξεκίνησε την εισβολή του τον Φεβρουάριο.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων στο κέντρο της Μόσχας αναφέρουν ότι είδαν τουλάχιστον 50 άτομα να συλλαμβάνονται από αστυνομικούς με εξοπλισμό των ΜΑΤ, ενώ στην Αγία Πετρούπολη, η αστυνομία περικύκλωσε και συνέλαβε μια μικρή ομάδα διαδηλωτών, φορτώνοντάς τους σε ένα λεωφορείο καθώς φώναζαν: «Καμία επιστράτευση!»

Όλοι είναι φοβισμένοι. Είμαι υπέρ της ειρήνης και δεν θέλω να χρειαστεί να πυροβολήσω, ανέφερε στο AFP ο διαδηλωτής Βασίλι Φεντόροφ.

Λιγότερο αποφασισμένοι, από την άλλη, φαίνονται οι Ρώσοι πολίτες, με τις πρώτες εικόνες συνωστισμού στα σύνορα να κάνουν τον γύρο των διεθνών ΜΜΕ.

#Breaking: just in - The traffic jam at the border with #Russia/#Finland has pilled up to 35KM and is rising by the hour, it is the only border who is still open for Russian civilians with shengen visas, after #Putin announced he will send 300.000 new troops to #Ukraine. pic.twitter.com/EOJ1346qDO