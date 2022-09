Η Άγκυρα με διάβημά της στον Έλληνα πρέσβη ζήτησε «να σταματήσουν οι παραβιάσεις στα νησιά του Αιγαίου και να αποκατασταθεί το μη στρατιωτικό καθεστώς τους» - σημειώνει το Anadolu, μια ημέρα μετά τη δημοσίευση πληροφοριών για μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού σε Λέσβο και Σάμο.

Υπενθυμίζεται πως οι στρατιωτικές πηγές που επικαλέστητε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων την Κυριακή έκαναν λόγο για πτήση τουρκικού UAV που κατέγραψε δύο ελληνικά μεταγωγικά πλοία να ταξιδεύουν προς Λέσβο και Σάμο και να παραδίδουν 23 θωρακισμένα οχήματα στη Λέσβο και 18 θωρακισμένα οχήματα στη Σάμο - τα οποία είχαν στείλει οι ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με το Αnadolu, με διάβημά της προς τις ΗΠΑ την Δευτέρα, η Τουρκική Δημοκρατία ζητά σεβασμό του καθεστώτος των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και να ληφθούν μέτρα για να αποτραπεί η χρήση των όπλων της από την παραβίαση του καθεστώτος τους.

