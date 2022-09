Στην εμπρηστική ρητορική επιμένει για ακόμη μία ημέρα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος φέρεται να σημείωσε το απόγευμα της Δευτέρας πως «η Ελλάδα δεν είναι στο επίπεδό μας καθώς δεν είναι ισότιμη πολιτικά, οικονομικά ή στρατιωτικά».

Σύμφωνα με το TRT, σημείωσε ακόμη ότι «η συσσώρευση ξένων στρατιωτικών δυνάμεων σε όλη την Ελλάδα θα πρέπει να ενοχλεί τον ελληνικό λαό, όχι εμάς».

Επανερχόμενος, δε, στις κατηγορίες του κατά της Αθήνας για το προσφυγικό, υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα θα λογοδοτήσει για τους ανθρώπους που άφησε να πεθάνουν στη Μεσόγειο».

«Παρακολουθούμε στενά τις πολιτικές της γειτονικής μας Ελλάδας» συνέχισε, κάνοντας λόγο για προκλήσεις εκ μέρους της Αθήνας.

Turkish President Erdogan:



- Greece aren't at our level as they're not our equal politically, economically or militarily

- Foreign military build-up across Greece should disturb Greek people, not us

- Greece will be held accountable for people it left to die in Mediterranean