Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο Coolio, ο ράπερ του οποίου η μουσική και οι τεράστιες επιτυχίες όπως το «Gangsta's Paradise» καθόρισαν τη χιπ-χοπ μουσική τη δεκαετία του 1990.

Ο κατά κόσμον Artis Leon Ivey Jr. βρέθηκε την Τετάρτη νεκρός στην τουαλέτα του σπιτιού ενός φίλου του στο Λος Άντζελες, όπως ανέφερε ο επί χρόνια μάνατζέρ του, Posey. Οι νεότερες πληροφορίες από την Αστυνομία αναφέρουν πως δεν βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες ή σύνεργα χρήσης.

#UPDATE: Law enforcement sources tell TMZ no drugs or drug paraphernalia were found at the scene of Coolio’s death. An autopsy and toxicology test will be used to determine an official cause of death. https://t.co/NAKcXVxWlU