Ο τυφώνας Ίαν, μετά την Κούβα, έπληξε τη χερσόνησο της Φλόριντα νωρίς την Πέμπτη, ρίχνοντας βροχή έως και τρία μέτρα (!) σε ορισμένες πόλεις, προκαλώντας καταστροφικές πλημμύρες και διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση σε εκατομμύρια πολίτες. Οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν τους κατοίκους σε όλη την πολιτεία ότι ο «Ίαν» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία από τις χειρότερες που έπληξαν ποτέ την πολιτεία, καθώς κατευθύνεται προς τον Ατλαντικό Ωκεανό, απειλώντας τη Τζόρτζια και ενδεχομένως τις Καρολίνες.

Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα σε όλη την πολιτεία και οι αξιωματούχοι ανέμεναν ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί. Περισσότερα αεροδρόμια ακύρωσαν τη λειτουργία τους, με το Διεθνές Αεροδρόμιο του Τζάκσονβιλ να δηλώνει ότι έκλεισε. Υπήρξαν αναφορές για σοβαρές πλημμύρες, ενώ σε ορισμένες περιοχές καταγράφηκε κύμα καταιγίδας που ξεπερνούσε τα 12 πόδια.

Λίγο έξω από την πορεία του τυφώνα, κοντά στο αρχιπέλαγος Κις, οι κακές καιρικές συνθήκες οδήγησαν στη βύθιση ενός πλωτού σκάφους με 20 Κουβανούς μετανάστες και η ακτοφυλακή εξακολουθεί να αναζητά 20 άτομα, αφού τρεις διασώθηκαν και άλλοι τρεις κατάφεραν να κολυμπήσουν στην ακτή.

Ζώνη απόλυτης καταστροφής χαρακτηρίζεται η Νέιπλς, στη νοτιοδυτική Φλόριντα. Αυτοκίνητα παρασύρονται από χειμάρρους, την ώρα που πλημμηροπαθείς κολυμπούν στα υπόγεια των σπιτιών τους. Επίσης, βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν μέχρι και καρχαρίες (εκτός από βάρκες) να έχουν βγει στη στεριά!

The storm surge is so powerful from #HurricaneIan that it has brought a shark into the city streets of Fort Myers.



?@BradHabuda pic.twitter.com/RHY0kK5RHR — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) September 28, 2022

Αίτημα στον Μπάιντεν

«Αυτή η καταιγίδα κάνει μεγάλο κακό στην πολιτεία της Φλόριντα», δήλωσε ο κυβερνήτης Ron DeSantis, ο οποίος ζήτησε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να εγκρίνει την κήρυξη μεγάλης ομοσπονδιακής καταστροφής που παρέχει ένα ευρύ φάσμα βοήθειας έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη την πολιτεία.

Δεν υπήρξαν επίσημες αναφορές για θανάτους ή σοβαρούς τραυματισμούς που σχετίζονται με την καταιγίδα. Ωστόσο, ένας απροσδιόριστος αριθμός ανθρώπων ήταν γνωστό ότι είχαν εγκλωβιστεί και χρειάζονταν βοήθεια σε περιοχές «υψηλού κινδύνου», αφού επέλεξαν να ξεπεράσουν την καταιγίδα μέσα στο σπίτι τους αντί να ακολουθήσουν τις εντολές εκκένωσης, αλλά ήταν εκτός της άμεσης εμβέλειας των σωστικών συνεργείων, δήλωσε ο ΝτεΣάντις.

This is just before we evacuated to the 2nd floor of our tv station here at @WINK this evening. This is our parking lot.



We are all safe. No sugar-coating it, we will see absolute and total devastation across the SW Florida viewing area when waters recede. pic.twitter.com/qRx7zvluB7 — KC Sherman (@KCShermanWx) September 29, 2022

TO THE RESCUE: A group of Good Samaritans saved a man stuck in surging waters in Bonita Springs, Florida, as Hurricane Ian hit the state. https://t.co/PRJhSFIVFW pic.twitter.com/Fc4fB7NFbd — ABC News (@ABC) September 29, 2022