Μεγάλες ποσότητες μεθανίου έχουν απελευθερωθεί από τις πρόσφατες εκρήξεις στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream στη Βαλτική Θάλασσα, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων που πραγματοποιήθηκαν από το Διεθνές Παρατηρητήριο Εκπομπών Μεθανίου των Ηνωμένων Εθνών (IMEO).

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάρτηση του ΙΜΕΟ στο Twitter, η ανάλυση που διεξήχθη με ερευνητές από το Universitat Politècnica de València εντόπισε ποσότητα μεθανίου από τους Nord Stream που είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την ποσότητα που είχε εντοπιστεί σε άλλο περιστατικό στον Κόλπο του Μεξικού πέρυσι.

?#BREAKING: An IMEO analysis of satellite images conducted in a partnership between @UNEP and scientists from Universitat Politècnica de València (@UPV) has detected and confirmed for the first time the large methane leak in the rupture of the Nord Stream natural gas pipeline.? pic.twitter.com/10SAY3N78B