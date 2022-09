Οι υπουργοί Ενέργειας κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με μέτρα για τον μετριασμό των υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στις Βρυξέλλες - όπου συνήλθαν εκτάκτως με 15 κράτη μέλη να ασκούν πιέσεις για την επιβολή πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter η τσεχική προεδρία, «πράσινο φως» βλέπουν τρία μέτρα:

Πρόκειται για τα τρία έκτακτα μέτρα που εισηγήθηκε η Επιτροπή την 14η Σεπτεμβρίου.

⚡️ #TTE Energy | DEAL!? Ministers reached a political agreement on measures to mitigate high electricity prices: mandatory electricity demand reduction, cap on market revenues from inframarginal electricity producers and solidarity contribution from fossil fuels producers. pic.twitter.com/BLU4fxWNWj