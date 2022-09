Ώρα φιέστας στο Κρεμλίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε την προσάρτηση νέων ουκρανικών εδαφών και συγεκριμένα των Ντόνετσκ, Λουγκάνσκ, Χερσώνας και Ζαπορίζια.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη προσάρτηση εδαφών από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εν μέσω οργισμένων αντιδράσεων. Δυτικές κυβερνήσεις και το Κίεβο δήλωσαν πως οι ψηφοφορίες διεξήχθησαν υπό τον καταναγκασμό της κατοχής, δεν ήταν αντιπροσωπευτικές και παραβίασαν το διεθνές δίκαιο.

Η τελετή προσάρτησης γίνεται χωρίς να ξέρει η Ρωσία ακόμη αν Χερσώνα και Ζαπορίζια, τις οποίες δεν ελέγχει εντελώς, θα προσαρτηθούν ολόκληρες ή... πού θα είναι τα σύνορά τους.

Πιο αναλυτικά, επτά μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν προχωρά στην προσάρτηση του Λουγκάνσκ, του Ντονέτσκ, της Ζαπορίζια και της Χερσώνα, μετά τη διεξαγωγή «δημοψηφισμάτων».

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι υπάρχουν τέσσερις νέες περιοχές της Ρωσίας, καθώς ανακοίνωσε κι επίσημα την προσάρτησή τους και είπε ότι η ενσωμάτωση αυτών των τεσσάρων περιοχών «είναι η βούληση εκατομμυρίων ανθρώπων» και αποτελεί «αναπόσπαστο δικαίωμά τους», όπως αναφέρεται στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ.

«Ο λαός του Ντονμπάς υπήρξε «θύμα απάνθρωπων τρομοκρατικών επιθέσεων που διεξήγαγε το καθεστώς του Κιέβου»», ανέφερε ενώ προειδοποίησε τη Δύση να θυμάται ότι «οι άνθρωποι της Χερσώνας, του Ντονέτσκ, του Λουγκάνσκ και τη Ζαπορίζια γίνονται πολίτες μας, για πάντα».

Ο ρώσος πρόεδρος επανέλαβε το αφήγημα για επανένωση των Ουκρανών με τη «μητέρα Ρωσία», ενώ υπογράμμισε ότι δεν επιθυμεί να προχωρήσει σε μια ανασύσταση της Σοβιετικής Ένωσης.

Παράλληλα, κάλεσε το Κίεβο και τη Δύση να σεβαστεί την «επιθυμία» των κατοίκων των προσαρτημένων περιοχών, ενώ δήλωσε έτοιμος για συνομιλίες με την Ουκρανία.

Η Μόσχα άρχισε τις απειλές: «Επίθεση σε βάρος της Ρωσίας τυχόν χτύπημα στις προσαρτημένες περιοχές»

Νωρίτερα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι μένει ακόμη να αποσαφηνισθεί αν η Ρωσία προσαρτά το σύνολο των ουκρανικών περιοχών της Χερσώνας και της Ζαπορίζια ή μόνο τα τμήματά τους που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή. «Επίθεση σε βάρος της Ρωσίας τυχόν χτύπημα στις προσαρτημένες περιοχές» η απειλή της Μόσχας.

«Αναφορικά με τα σύνορα των περιοχών της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, πρέπει να αποσαφηνισθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους λίγο πριν από την τελετή κατά την διάρκεια της οποίας ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα επισημοποιήσει την προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιοχών.

Οι δύο άλλες περιοχές, του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ θα προσαρτηθούν στο σύνολό τους, μετά την αναγνώριση από την Μόσχα της κυριαρχίας των αντίστοιχων φιλορωσικών αυτονομιστικών καθεστώτων στο τέλος του Φεβρουαρίου, λίγο πριν από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Institute for the Study of War, η Μόσχα ελέγχει το 72% της έκτασης της περιοχής της Ζαπορίζια, ενώ το 88% της έκτασης της Χερσώνας και η ομώνυμη πρωτεύουσά της βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία θα ενσωματώσει de jure και τμήματα της Ουκρανίας που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων στο πλαίσιο της κίνησής της να προσαρτήσει τέσσερις περιοχές της Ουκρανίας.

Αν και η Ρωσία ελέγχει σχεδόν το σύνολο του εδάφους της επαρχίας του Λουχάνσκ, δεν έχει τον έλεγχο παρά επί του 60% της επαρχίας του Ντονέτσκ. Οταν ο Πεσκόφ ερωτήθηκε τι θα γίνει με το τμήμα του Ντονέτσκ που διαφεύγει του ρωσικού ελέγχου, απάντησε: «Θα απελευθερωθεί». Ολόκληρη η επαρχία του Ντονέτσκ θα αποτελέσει τμήμα της Ρωσίας.