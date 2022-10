Οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας έκλεψαν τη σορό μιας 16χρονης διαδηλώτριας και την έθαψαν κρυφά σε ένα χωριό, δήλωσαν πηγές προσκείμενες στην οικογένειά της στο BBC.

Η οικογένεια είχε προγραμματίσει να θάψει την αγαπημένη της Νίκα Σακαραμί τη Δευτέρα, αλλά η σορός της «αρπάχτηκε» και θάφτηκε σε ένα χωριό περίπου 40 χιλιόμετρα μακριά.

Η σορός της - μετά την εξαφάνισή της ενώ διαδήλωνε στην Τεχεράνη - βρέθηκε σε ένα νεκροτομείο σε κέντρο κράτησης στην πρωτεύουσα.

Όταν πήγαμε να την αναγνωρίσουμε, δεν μας επέτρεψαν να δούμε το σώμα της, παρά μόνο το πρόσωπό της για λίγα δευτερόλεπτα, δήλωσε η θεία του κοριτσιού - που σε λίγες ημέρες θα έκλεινε τα 17 της χρόνια.

Η οικογένεια της Νίκα μετέφερε τη σορό της στη γενέτειρα του πατέρα της, το Χοραμαμπάντ στα δυτικά της χώρας, την Κυριακή - την ημέρα που θα είχε τα γενέθλιά της.

