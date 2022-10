Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το TRT World, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που λαμβάνει χώρα στην Πράγα θα συναντηθεί με τους ακόλουθους ηγέτες:

- Τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν

- Τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη

- Τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ

- Τον Αρμένιο πρωθυπουργό Νικόλ Πασινιάν.

Turkish President Erdogan attends European Political Community Summit in Prague. Meets with following leaders:



- French President Macron

- Greek-administered Cyprus leader Anastasiades

- Azerbaijani President Aliyev

- Armenian PM Pashinyan